خطيب صدري يفصح عن مراهنة الحكومة العراقية على آمرين لإنهاء الاحتجاجات

كشف خطيب جمعة الكوفة مهند الموسوي، عن مراهنة الحكومة العراقية على امرين لإنهاء الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد، ومحافظات اخرى ذات غالبية شيعية في البلاد.

وقال الموسوي في الخطبة اليوم “ايها المتظاهرون في جميع الساحات ان الرهان جارٍ على امرين مهمين الاول ان تنجروا للعنف والمواجهة وحذار من ذلك فلا تفرطوا بالسلمية ابدا لأنه اعظم سلاح والثاني العمل على عامل الوقت فانهم يراهنون على عدم المطاولة وقلة الصبر والتحمل”.

واضاف ان “المطلب الذي خرجتم من اجلها خرجت معكم القلوب النقية وتلاحم معكم الجميع وهذا يحتاج الى عمل وصبر وتحمل بقدر عظم هذا المطلب وهو الوطن وان النصر لآت”.