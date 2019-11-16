خلايا مائية لانتاج المياه العذبة بامتصاص السحب والغيوم من الغلاف الجوى وتحويلها لمياه

مقترح عالمى بامتصاص السحب والغيوم من الغلاف الجوى وتحويلها لمياه عذبة

اختراع عالمى لمواجهة نقص المياه بالعالم بخلايا مائية لامتصاص السحب من الغلاف الجوى

مقترح عالمى جديد لمواجهة الجفاف ونقص المياه بالعالم

القاهرة: بيان صحفى

توصلت منظمة العدل والتنمية للابحاث ودراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى مشروع عالمى فريد لحل ازمة المياه عالميا والتى قد يؤدى الصراع حولها الى اندلاع حروب واسعة فى المستقبل فى ظل التغيرات المناخية والمخاوف العالمية بندرة المياه والجفاف واهدار مياه الامطار

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى صاحب المشروع ان المشروع يتمحور باختراع خلايا مائية عملاقة وصغيرة لامتصاص بخار الماء والسحب والغيوم من الغلاف الجوى وتحويلها لمياه عذبة صالحة للشرب وللزراعة داعيا مؤسسات البحث العلمى العالمية والهيئات الدولية والشركات العالمية بتنفيذ المشروع

واكد البحث ان الشركات العالمية قد تقوم بتوفير تلك الخلايا المائية وتوفيرها وبيعها للدول والافراد للحصول على المياه بشكل متجدد ويمكن لاى شخص فى العالم الحصول على تلك الخلايا وشراءها ووضعها فوق اسطح لمنازل لانتاج المياه

واضاف ان تلك الخلايا لن تختلف عن خلايا الطاقة الشمسية التى تمتص اشعة السمش وتحولها الى طاقة كهربائية نظيفة

واكدت المنظمة ان الحلول التقليدية لن تنجح فى حل الاثار المدمرة للتغيرات المناخية ودللت على ذلك بفشل اكثر الدول المتقدمة فى مواجهة ازمة حرائق الغابات او الجفاف او تلوث الهواء

واشارت الى ان مشروع الخلايا المائية سيؤدى الى حل مشكلة الغذاء العالمية باستخدام تلك الخلايا فى زراعة كافة الاراضى الصحراوية والجبلية فى مختلف الظروف المناخية