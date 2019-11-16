ضرورة (اقليم وسط وجنوب)..تؤكدها (استقبال..احمد راضي..السني الفاسد)..بساحة بالتحرير

بسم الله الرحمن الرحيم

المحور الاول:

سنبين دلائل .. (سذاجة وغفلة) الشيعة العرب.. التي تمثل خطر على مستقبلهم.. وتوجب ان يعون مخاطرها (بالمظاهرات المباركة بانتفاضة تشرين 2019.. بوسط وجنوب ومنها ببغداد):

اولا: اكدنا لسنوات.. (بان بعثي واحد يعادل الف شيعي .. ) و(سني واحد يعادل 500 شيعي عربي)..ولم يعي البعض ما نشير اليه بهذا الشان.. فالبعثية والسنة.. لديهم مشاريعهم السياسية ومكرهم.. وقضية ينطلقون منها.. بالمقابل (الشيعة العرب تفتك بشرائح منهم السذاجة.. ويهيمن عليهم لوبي ايراني يتمثل بالمرجعية الايرانية.. اضافة لمليشيات ايران.. واحزابها الاسلامية الفاسدة).. فوقعوا بين مطرقة الارهاب السني والقوميين العرب.. وسندان ايران ومليشياتها واحزابها الاسلامية الفاسدة المجرمة الخيانية..

فاستقبال (المرتد عن دين الشيعة الجعفرية..احمد راضي.. والذي فوق ذلك..هو سياسي فاسد.. جلب بديل عن عدنان الدليمي المعروف بطائفيته قبل سنوات.. ليستلم رواتب مهولة برلمانية اضافة لتقاعدية).. لحد يومنا هذا.. في وقت المظاهرات ترفع شعار (شلع قلع كلهم حرامية)؟؟ فكيف نفهم استقبال (احمد راضي.. الذي هو من جوقة الحرامية والمستفاد من الحرامية برواتب تقاعدية ومخصصات مالية مهولة.. وغيرها..).. وفوق ذلك (سني ويمثل قائمة سنية طائفية).. (اليست هذه سذاجة لا بعدها ولا قبلها سذاجة)..

فاقليم وسط وجنوب بالمحصلة.. لا يحمينا فقط من شرور الاخرين علينا.. بل من شرورنا على انفسنا.. ومن سذاجتنا وغفلتنا..

مع علمنا بمقارنة بين (استقبال احمد راضي).. و(ضرب ابو عزرائيل):

n احمد راضي.. لم ياتي جاهرا بالدفاع عن اي دولة اقليمية اجنبية.. لا ايران ولا الاردن ولا هم يحزنون.. (في حين ابو عزرائيل جاء مدافعا عن دولة اجنبية تستبيح العراق هي ايران)..

n احمد راضي.. رياضي له تاريخ رياضي محبب لدى الشارع العراقي.. (ابو عزرائيل لديه تاريخ من الولاء والخيانة والعمالة لايران)..

n احمد راضي.. (سني عربي).. (واصوله محسوبة شيعيا).. حيث ارتد عن التشيع لدين السنة.. واستثمر ذلك (بان يكون عضو برلمان ممثل عن سنة العراق.. لمدة شهرين فقط.. يخمط الملايين الملايين).. (ابو عزرائيل.. محسوب شيعيا ..ولكن ممسوخ بنظرية ولاية الفقيه الايرانية..جاء للمظاهرات ممثلا عن ايران سليماني المنبوذة بين الشارع الشيعي العراقي)..

ثانيا: اليكم صورة اخرى تبين سذاجة وغفلة شرائح من الشيعة العرب.. بخصوص المظاهرات (انتفاضة تشرين 2019).. (فتخيل..مظاهرات بكوردستان.. بعشرات الاف الاكراد.. ) وياتي لوكي ..ويقول (ان مظاهرات كوردستان هي مظاهرات كل العراقيين..) وتقول له (انتم الاكراد فقط تتظاهرون..فعن اي عراقيين تتحدثون)؟؟ كذلك اليوم: (مظاهرات بمئات الاف للشيعة العرب بوسط وجنوب ..وبعد ذلك ياتي بطران لوكي يقول ..انها مظاهرات العراقيين والشعب العراقي؟؟ زين هل تظاهر الاكراد؟؟ هل تظاهر السنة) بمناطقهم؟؟ الجواب / كلا..بعد على شنو هذه اللواكة من رفع شعارات الوطنجية الفارغة..

ثالثا: ومن دلائل الغفلة والسذاجة…. ما نراه بساحة التحرير كيف يختزلون انفسهم الشيعة العرب بشعارات (نموت ويحيى العراق ..طبعا حسب خرائط سايكيس بيكو).. و(رفع علم اجنبي مصري اساسا.. ووضع قسرا للعراق بعد انقلاب عام 1963 .. فوضع له ثلاث نجمات تشير للعراق كاقليم وليس دولة مستقلة.. ووضع صدام لمساته براية الفتنة الله اكبر على العلم كما وضع معاوية راية الفتنة القران على الرماح بوجه الامام علي وشيعته العرب.. ) بالمحصلة العلم الحالي للعراق ليس علم وطني.. بل قومجي.. ولا يشير للعراق ورمزيته وخصوصيته بشيء..عكس علم لبنان الذي يشير لعلم وطني يعكس خصوصية لبنان.

رابعا: في وقت يتظاهر الشيعة العرب من الفاو لشمال بغداد .. نجد جحوش من الشيعة يتمثلون (بدعاة اقليم بصرة).. يريدون اقليم بحدود رسمها صدام حسين السني..بحدود البصرة (القزمية)..الادارية الحالية.. ولم يسالون انفسهم (من رسم حدود هذه المحافظة)؟؟ ولمصلحة من ؟؟ فهل يدرك هؤلاء بان ولاية البصرة التاريخية تمتد من البحرين لسامراء مع الاحساء والقطيف والاحواز.. وهل سمعتم يوما ان كركوك ارادت اقليم منفصل عن كوردستان من قبل الاكراد.. او هل سمعتم دهوك ارادات اقليم منفصل عن باقي كوردستان..

فما بالكم يا جحوش الشيعة تريدون سلخ البصرة باقليم منفصل عن باقي الشيعة العرب بوسط وجنوب.. فكلنا شيعة عرب من الفاو لسامراء.. نعم لاقليم وسط وجنوب .. نعم لاقليم الشيعة العرب الكبير .. من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى (اقليم سومر التاريخي)..

المحور الثاني :

(انتفاضة تشرين 2019).. (نتاج التحرر من هيمنة السستاني والصدر).. (وكشف زيف ايران)

تخيلوا الشيعة عام 2019.. بالعراق. .ما زالوا ينتظرون (خطبة الجمعة او فتوى من السستاني).. حتى يخرجون على الفاسدين؟؟ هل كان ستتفجر انتفاضة تشرين؟؟ الجواب كلا..

تخيلوا الشيعة عام 2019.. ما زالوا يعتبرون ايران.. (دولة نزيهة شريفة..لا تسرق العراق ولا تدعم الفاسدين من الاحزاب الاسلامية، ولا تفرخ المليشيات التي تجهر بولاءها لايران بكل خيانة..وتهدد بجر الحروب لداخل العراق لخاطر عيون ايران).. هل سيخرج الشيعة بانتفاضة ضد الاحزاب الاسلامية المحسوبة شيعيا الفاسدة؟؟ (الجواب كلا)..

ماذا نفهم من كل ذلك؟

بوجود السستاني والمرجعية.. تشتت الشيعة.. وتمكن الفاسدين منهم.. وتحكمت ايران بمصيرهم.. فنهاية السستاني.. مهما كانت طريقة نهايته..(سيتحرر الشيعة من مصدر ضعفهم).. القيادة الركيكة المتجاهلة لماسي الشيعة بالعراق..

ان اوربا واليابان وامريكا.. امثلة لدول نهضت.. لانها لا تبحث عن قائد.. بل عن مشروع وقضية.. تبرز قادة.. وليس (تصنيم زعامات بمصاف الاله).. علما الباحثين عن قيادة (قطيع خراف).. (الباحثين عن مشروع.. احرار).. (بقاء السستاني على عرشه.. مهزلة)

انتظار ان ينقذنا السستاني بفتوى ضد الفاسدين والفساد وايران.. كفتوى الكفائي ضد داعش.. اصبح من (المستحيلات) وايقن الشيعة بالعراق بان السستاني سياساته لمصلحة بلده ايران.. ففتوى الكفائي جاءت بعد تهديد داعش بالوصول للنجف وكربلاء حيث بيوت المراجع ونساءهم وابناءهم ودهاليزهم المالية.. في وقت لسنوات تقوم القاعدة بقتل الشيعة بالعراق ولم نسمع من السستاني أي فتوى ضد القاعدة.. يتزامن ذلك باتهام المالكي لنظام بشار الاسد الموالي لايران بدعم الارهاب بالعراق منذ 2003 .. والايام الدامية ببغداد..

ثم فتوى الكفائي جاءت بزج خيرة شباب الشيعة العراقيين بمليشيات موالية لايران..تحت انظار السستاني..بدون ان يحرك ساكنا.. وكذلك بعد عام 2003 دعمت المرجعية قائمة الشمعة 169 التي اوصلت الاحزاب الاسلامية الفاسدة الموالية لايران.. ورغم كشف فسادها لم يفتي السستاني للثورة ضدها.. بل ادعى سد الباب بوجهها بدون ان يدعو للثورة عليها كما دعى لانتخابها بعد 2003.

ليتبين..ضعف الشيعة العرب.. (قيادة.. السستاني الايراني).. (وانتفاضة تشرين.. هزت السستاني من عرشه).. وقيادة المرجعية.. (تصدعت)..

فماذا استفاد السنة من (مشيختهم السنية.. غير القاعدة وداعش والارهاب).. وماذا استفاد الشيعة من (مرجعيتهم الدينية.. غير الفاسدين والمليشيات وايران)؟ فالعراق قبل عام 2003 لا يوجد احزاب ولا مليشيات؟؟ ولكن الكوارث تفتك بشعوب ارض الرافدين.. فلا تسطحون الازمات بارض الرافدين..فالاحزاب والمليشيات نتاج (فشل العراق كدولة.. حالها حال الدكتاتورية وصدام والبعث والانقلابات العسكرية)..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم