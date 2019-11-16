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في لقطة ملفتة.. الرئيس العراقي يرفع شعار “نريد وطن”.. فما اصل الحكاية

نشر السفير العراقي في عمّان، حيدر العذاري صورة جمعته بلقاء مع الرئيس برهم صالح، واظهرت لقطة ملفتة على وقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وبحسب ما نشر من صور على حساب العذاري، على ما يبدو وضع الرئيس برهم صالح بزاوية مكتبه في قصر السلام ببغداد، قميصا- تي شيرت- وطُرز عليه شعار، “نريد وطن” وهو احد الشعارات البارزة في احتجاجات العراقيين القائمة منذ تشرين الاول اكتوبر المنصرم.
مراسل شفق ، تحرت من دقة الصورة، فجاءها التأكيد من مسؤول بمكتب الرئيس العراقي، الذي اكد، ان القميص تم اهداؤه الى الرئيس صالح من قبل وفد يمثل المتظاهرين، لذا تم القرار بوضعها بالمكتب الرئاسي، تأييدا للمطالب.

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