أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن جدول توزيع جميع رواتب موظفي الاقليم.
وقالت الوزارة في بيان انه سيتم توزيع جميع رواتب موظفي الاقليم لشهر آب الماضي وكالتالي:
يوم الاثنين 18-11-2019
مجلس القضاء
يوم الثلاثاء 19-11-2019
وزارة العدل
يوم الاربعاء 20-11-2019
وزارات ( الداخلية، التعليم العالي، الاوقاف، الموارد الطبيعية) و قوات الزيرفاني، مجلس الأمن، مؤسسة الاسايش، الدفاع المدني، مديرية الجنسية العامة، وشرطة النفط والغاز.
يوم الخميس:
وزارات (البلديات، الزراعة، الكهرباء، التخطيط، النقل والمواصلات)، هيئة حقوق الانسان، هيئة الاستثمار، هيئة النزاهة، هيئة البيئة، هيئة المناطق المستقطعة من الاقليم، مفوضية الانتخابات، ومؤسسة رفع الالغام.
يوم الاحد 24-11-2019
وزارات ( الصناعة، الثقافة، الاعمار) ، رئاسة الاقليم، رئاسة البرلمان، مجلس الوزراء.
يوم الاثنين 25-11-2016
المتقاعدين من البيشمركة
يوم الثلاثاء 26-11-2019
المتقاعدين المدنيين
كوردستان تعلن مواعيد صرف رواتب جميع الموظفين
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن جدول توزيع جميع رواتب موظفي الاقليم.