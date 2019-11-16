كوردستان تعلن مواعيد صرف رواتب جميع الموظفين

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن جدول توزيع جميع رواتب موظفي الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان انه سيتم توزيع جميع رواتب موظفي الاقليم لشهر آب الماضي وكالتالي:

يوم الاثنين 18-11-2019

مجلس القضاء

يوم الثلاثاء 19-11-2019

وزارة العدل

يوم الاربعاء 20-11-2019

وزارات ( الداخلية، التعليم العالي، الاوقاف، الموارد الطبيعية) و قوات الزيرفاني، مجلس الأمن، مؤسسة الاسايش، الدفاع المدني، مديرية الجنسية العامة، وشرطة النفط والغاز.

يوم الخميس:

وزارات (البلديات، الزراعة، الكهرباء، التخطيط، النقل والمواصلات)، هيئة حقوق الانسان، هيئة الاستثمار، هيئة النزاهة، هيئة البيئة، هيئة المناطق المستقطعة من الاقليم، مفوضية الانتخابات، ومؤسسة رفع الالغام.

يوم الاحد 24-11-2019

وزارات ( الصناعة، الثقافة، الاعمار) ، رئاسة الاقليم، رئاسة البرلمان، مجلس الوزراء.

يوم الاثنين 25-11-2016

المتقاعدين من البيشمركة

يوم الثلاثاء 26-11-2019

المتقاعدين المدنيين