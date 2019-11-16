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كوردستان تنهي اعمال بناء 11 سدا جديدا

اعلنت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، ان حكومة الاقليم وافقت على استئناف العمل في بناء 11 سدا.
وقال المدير العام للمجمعات والسدود في وزارة الزراعة الكوردستانية اكرم احمد، إن حكومة الاقليم ابدت موافقتها على تخصيص 33 مليارا و320 مليون دينار، مبينا ان معظم المبلغ خصص لتلك السدود التي توقف العمل فيها بسبب الازمة المالية في الاقليم.
واضاف احمد ان الوزارة ستبدأ العمل في 11 سدا تتراوح بين متوسطة وصغيرة تقع في مناطق مختلفة من الاقليم، لافتا الى ان اتمام العمل فيها له منافع كبيرة في المجال الزراعي والثروة السمكية والسياحة.
وتطرق احمد الى ان الوزارة منهمكة حاليا في التفاصيل والاجراءات اللازمة للعمل في السدود وبعد الانتهاء من تلك التفاصيل سيمنح ىالعمل فيها لشركة مختصة بهذا المجال.

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