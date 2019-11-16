لجنة التعديلات الدستورية: جميع المواد مرشحة للتعديل

قال عضو في لجنة التعديلات الدستورية النيابية، السبت، 16 تشرين الثاني، 2019، ان جميع مواد الدستور مرشحة للتعديل، فيما أكد أن لجنته تواصل استقبال المقترحات بشأن التعديلات الدستورية التي يطالب بها المتظاهرون.

واضاف النائب صائب خدر، في تصريح صحافي، ان “اللجنة حددت بريدا الكترونيا، لاستقبال الملاحظات من الناشطين المدنيين والخبراء والفقهاء الدستوريين، بشأن تعديلات الدستور، وستتم دراستها ومناقشتها في اللجنة.”

واكد، ان “اللجنة عازمة على دراسة المقترحات بجدية، وأي مادة تكون عليها مقترحات ستتم مناقشتها، سواء تلك التي تعلق بنظام الحكم او تقاسم الثروات وتثبيت الهوية الوطنية وانتخابات مجالس المحافظات”.