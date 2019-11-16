مصرف الرافدين يصدر بيانا بشان رواتب الموظفين والمتقاعدين

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له ان “المصرف لديه السيولة الكافية لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات اصحاب مكاتب المنافذ الخاصة وفئات اخرى وبدون انقطاع بعد ان تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتغذية فروعه”.

ودعا المصرف “الموظفين والمتقاعدين الى زيارة فروعه او اَي جهة كانت واستلام رواتبهم في اَي وقت”.

يذكر ان التظاهرات التي ما زالت مستمرة لغاية الان في العراق قد اثيرت مخاوف بعض الموظفين والمتقاعدين من توقف المصارف في تمويل رواتبهم.