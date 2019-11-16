مظلوم عبدي يثني على موقف مصر من الاجتياح التركي لغربي كوردستان

أثنى مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها)، مساء اليوم الجمعة، على الموقف المصري حيال الاجتياح التركي لغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا بالعاصمة الأميركية واشنطن، قد تناول تداعيات الأوضاع في مناطق الشمال والشرق السوري على خلفية العدوان التركي الأخير، وما يرتبط بذلك من آثار سلبية على مسار محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والمنطقة، فضلاً عن مغبة الممارسات التركية الهادفة إلى تعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا بما يخدم السياسات التوسعية لتركيا.

وأكد شكري التزام مصر بدعم جهود تسوية الأزمة السورية بالسُبل السلمية، والعمل على محاربة والقضاء على الإرهاب، بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة واستقرار أراضيها، ويُلبي تطلعات الشعب السوري.

بصدد هذه المواقف، قال مظلوم عبدي عبر تويتر: «نثني على دور جمهورية مصر العربية لحرصها على وحدة الأراضي السورية ووقوفها مع الشعب السوري في مواجهة العدوان التركي الذي يهدف إلى إحداث التغيير الديمغرافي في شمال سوريا».

وأردف «ونشكر القيادة المصرية على مواقفها الإيجابية حيال قوات سوريا الديمقراطية والتي تعكس هوية المجتمع السوري التعددي».

Mazloum Abdî مظلوم عبدي

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@MazloumAbdi

نثني على دور جمهورية مصر العربية لحرصها على وحدة الأراضي السورية ووقوفها مع الشعب السوري في مواجهة العدوان التركي الذي يهدف إلى إحداث التغيير الديمغرافي في شمال سوريا، ونشكر القيادة المصرية على مواقفها الإيجابية حيال قوات سوريا الديمقراطية والتي تعكس هوية المجتمع السوري التعددي.