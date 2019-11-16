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ناديت يا وطن


ناديت يا وطن

نهضتٌ صباحاُ بقلبُ مجروح

رأيت وطني ينضحُ بالجروح

سألت الناسَ ما هذه الدماء

فاجابوني بحزن شديد هي دماء الشهداء

فقلت لا والله لن نسكت و لن نعود

فاليوم دماء الشباب تسري بكل الوجود

ذهبنا ننادي في ساحة التحرير

اليوم مصيرنا واحد يمضي بكل ضمير

شيب و شباب و كل الفئات

تنادي نريد و طنا حامي الحريات

بحت اصواتنا من كثر النداءات

اخرجوا يا سارقي موطن الحضارات

تمر الايام و تمضي السنين

و نرى فسادكم في كل وقت وحين

دمت شامخا يا عراقنا الحبيب

فأنت منبع للوفاء و تنمو بك جذور الطيب

دمت عاليا برايتك العظيمة

فواز علي ناصر الشمري

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