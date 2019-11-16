ناديت يا وطن
نهضتٌ صباحاُ بقلبُ مجروح
رأيت وطني ينضحُ بالجروح
سألت الناسَ ما هذه الدماء
فاجابوني بحزن شديد هي دماء الشهداء
فقلت لا والله لن نسكت و لن نعود
فاليوم دماء الشباب تسري بكل الوجود
ذهبنا ننادي في ساحة التحرير
اليوم مصيرنا واحد يمضي بكل ضمير
شيب و شباب و كل الفئات
تنادي نريد و طنا حامي الحريات
بحت اصواتنا من كثر النداءات
اخرجوا يا سارقي موطن الحضارات
تمر الايام و تمضي السنين
و نرى فسادكم في كل وقت وحين
دمت شامخا يا عراقنا الحبيب
فأنت منبع للوفاء و تنمو بك جذور الطيب
دمت عاليا برايتك العظيمة
فواز علي ناصر الشمري