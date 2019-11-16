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وزير الدفاع العراقي: طرف ثالث يقتل المتظاهرين

المصدر: باريس – سعد المسعودي
أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، في مؤتمر صحافي عقده في باريس، اليوم الخميس، أن هناك “طرفا ثالثا يقوم بقتل المتظاهرين” في العراق، وذلك في معرض تعليقه على مقتل أكثر من 320 وجرح الآلاف خلال التظاهرات التي تعم عدة مدن من العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف الشمري أن الجيش العراقي سلّم الشرطة الاتحادية مهمة حماية المتظاهرين بعد 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشدداً على أن الإصابات التي وقعت من الطرفين (أي الأمن والمتظاهرين) مصدرها “طرف ثالث”.

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أعرب متظاهرو البصرة عن غضبهم تجاه أحزاب عراقية موالية لإيران، بحسب مقطع فيديو رصد الواقعة.وقال متظاهر غاضب في المقطع، إن…

وشرح أن البندقية التي تستخدمها القوات الأمنية العراقية يمكنها إصابة شخص على مسافة تتراوح بين 75 إلى 100 متر، بينما بعض المتظاهرين قٌتلوا برصاص أطلق من بعد 300 متر منهم.

وتابع: “بعد تشريح جثثهم من قبل الطب العدلي، وبعد استخراج المقذوفات من أجسامهم، وجدنا أن العتاد (الذي تم استخدامه لإطلاق النار على المتظاهرين) لم تستورده أي جهة عراقية”.

وأضاف أن هذا النوع من البندقيات وحتى قنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع لم يدخل العراق “عن طريق الحكومة العراقية”.

أما في موضوع داعش، فأكد الشمري أن “فرنسا والعراق يتعاونان من أجل السيطرة على الهاربين من الدواعش”. وأضاف في نفس السياق: “سنحاكم الدواعش من أصول عراقية حسب القانون العراقي، والأجانب حسب القانون الدولي”.

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