12 منشداً يتأهلون لمنافسات “منشد الشارقة” 12

تم اختيارهم من بين 990 مشاركاً تقدموا خلال مرحلة الاختبارات الأولية

الشارقة، 15 نوفمبر 2019

تأهل 12 منشداً من بين 990 متقدماً من جميع البلدان العربية، لمنافسات الدورة الثانية عشرة من برنامج “منشد الشارقة”، الذي يعدّ الأكبر من نوعه في المنطقة والعالم لاكتشاف مواهب الشباب في مجال الإنشاد، والذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

ويتوزع المتأهلون الـ12 على ثلاثة مجموعات تخضع كل مجموعة لإشراف مدرب، حيث تضم المجموعة الأولى التي يشرف عليها المدرب مصطفى حمدو كلاً من نضال عيمن من الجزائر، وحسن الجلب من سوريا، وعبدالله العميري من اليمن، وأحمد العقيل من السعودية.

أما المجموعة الثانية والتي يشرف عليها المدرب وسيم فارس، فتضم محمد طارق من مصر، وبكر السقار من الأردن، وإبراهيم إنهض من المغرب، وعلي النوبي من الإمارات.

وتضم المجموعة الثالثة التي يشرف عليها المدرب شريف محسن، كلاً من عبدالمجيد عريقات من فلسطين، وأركان سمير القيسي من العراق، وعمر كبارة من لبنان، وسعيد الروشدي من سلطنة عمان.

وفي ثلاث سهرات على مدار الشهر الجاري والقادم، يتنافس المنشدون من كل مجموعة لنيل أعلى علامات لجنة التحكيم، ونسب تصويت الجمهور ليتأهلوا إلى المراحل المتقدمة من المنافسات.

وكان البرنامج قد نظم اختبارات للراغبين بالمشاركة بالبرنامج في ستة بلدان عربية في شهر سبتمبر الماضي، هي: الأردن، ومصر، والسعودية، والمغرب، والجزائر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى فتح باب التقديم عبر الإنترنت للمواهب الشابة من مختلف البلدان العربية والأجنبية.

وتقدم عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج 337 مشاركاً من مختلف البلدان العربية، منها السودان، واليمن، والعراق، وسوريا، وتونس، ومصر، والمغرب، والجزائر، إضافة إلى متقدمين مقيمين في دول أجنبية، منها كندا، وألمانيا، والدنمارك.

ووصل مجموع المتقدمين خلال جولة اختبارات البرنامج العربية إلى 653 مشاركاً، 24 من الإمارات العربية المتحدة، و49 من الأردن، و263 من مصر، و45 من السعودية، و176 من المغرب، و96 من الجزائر.

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مرفق الصور:

1. صورة جماعية للمنشدين المتأهلين إلى الدورة الـ12 من منشد الشارقة

2. شعار برنامج “منشد الشارقة”

3. أحمد العقيل من السعودية.

4. أركان سمير القيسي من العراق.

5. بكر السقار من الأردن.

6. حسن الجلب من سوريا.

7. سعيد الروشدي من سلطنة عمان.

8. عبدالله العميري من اليمن.

9. عبدالمجيد عريقات من فلسطين.

10. علي النوبي من الإمارات.

11. عمر بكارة من لبنان.

12. محمد طارق من مصر.

13. نضال عيمن من الجزائر.

14. إبراهيم إنهض من المغرب.

نبذة عن منشد الشارقة

يعدّ “منشد الشارقة” البرنامج التلفزيوني الأكبر من نوعه لاكتشاف مواهب الشباب في مجال الإنشاد في المنطقة والعالم، ويحظى البرنامج برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة الشارقة، حيث استقطب ومنذ انطلاقته في العام 2006 آلاف المشاركين من جميع الدول العربية، إضافة إلى فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإندونيسيا وماليزيا والبوسنة وتركيا مما أكسبه بعداً عالمياً.

ويمتلك البرنامج الذي ينطلق هذا العام في دورته الـ12 قاعدة جماهيرية عريضة، من المشاهدين في مختلف الدول العربية والغربية، حيث استطاع أن يخرّج عشرات المنشدين ممن بات لهم مكانتهم البارزة في أوساط الفن الهادف، كما كان البرنامج محط أنظار باحثين ودارسين من كلّ من الجمهورية الجزائرية وإيطاليا، الذين ناقشوا رسائل دكتوراه وماجستير اتخذت من البرنامج مضموناً لها.