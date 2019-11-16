5 برقيات عاجلة وخطيرة … من وعن الحكومة العراقية **

** برقيات عاجلة وخطيرة ..من وعن العراق**

** البرقية ألأولى

هروب قاسم سليماني من المنطقة الخضراء لاسباب مجهولة ، بحجة قمع الانتفاضة في إيران ، ويشير خبر مسرب مصدر مقرب ، بانه كانت هناك محاولة لاغتياله من قبل ضباط عراقيين شباب ؟

* تعليق

وين يروح المطلوب النا ، چابويا مو اليوم باچر ؟

** البرقية الثانية

وثيقة تقول بأن هيئة الحشد هى الجهة المسؤولة عن إستيراد القنابل المسيلة للدموع المنتهية الصلاحية ؟

وتؤكد وثيقة أخرى حصلت عليها نفس الوكالة ( وكالة الحدث الإخبارية ) يوم ١٥/ تشرين الثاني من عام ٢٠١٩ جاء فيها ؟

أن هيئة الحشد الشعبي هى الجهة المستورة بالاضافة الى تلك القنابل المسيلة للدموع والمنتهية الصلاحية ، لأسلحة وأعتدة أخرى خاصة بقوات مكافحة الشغب ؟

بدليل الوثائق الصادرة بتاريخ ٣١ تشرين الثاني من وزارة الداخلية – مديرية التسليح قسم العتاد ،

أن المديرية المذكورة كانت قد أعادت الأسلحة والأعتدة المستلمة من هيئة الحشد الشعبي العميل بسبب انتهاء الصلاحية ، وتؤكد تلك الوثائق أن منشأها إيراني ؟

وبدليل تأكيد وزير الدفاع العراقي ” نجاح الشمري” في تسجيل مصور من العاصمة الفرنسية باريس ، أن ألاعتدة المستخدمة في قتل المتظاهرين غير مستخدمة في وزارتي “الدفاع والداخلية” ؟

وأن ألحكومة لم تستورد مثل تلك الأسلحة والأعتدة ؟

* تعليق

قرة عينكم يا قادتنا ويا مسؤولينا ، وقرة عين الشعب اللي مأمن بيكم ، بهكذا حشد خائن وعميل” تردون تحمونا ؟

ونتساءل …؟

من هى الجهة ذات المصلحة القصوى في إستيرادها فاسدة وفادة للصلاحية ، غير التي تقتل شبابنا وتغتال مفكرينا ومثقفينا وتخطف بناتنا ، ألا ثكلتكم أمهاتكم أمهاتكم يا خونة وَيَا عملاء سفلة ؟

* البرقية الثالثة

من “ديجيتال ميديا إن أر تي” .

دعا زعيم تيار الحكمة الوطني “عمار الحكيم” ألاربعاء الامم المتحدة لاتخاذ موقف حازم تجاه ما يحصل للشعب الفلسطيني بعد تعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف ؟

وقال الحكيم في بيان له لنفس الجهة يوم ١٣ تشرين الثاني ٢٠١٩ ؟

بأشد عبارات الشجب والادانة نستنكر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ، واستمرار مسلسل إغتيال قادة الفصائل الفلسطينية ؟

وتابع “نطالب الامم المتحدة ومجلس الام باتخاذ موقف حازم ازاء ما يحصل من قصف وحصار وتعسف ممنهج ضد الشعب الفلسطيني الصابر ؟

* تعليق

نحن معك في هذا التنديد ، والسؤال بصفتك ماذا ومن تمثل في العراق ؟

يبدو أنك لست فقط حكيم بل وذكي ومخلص وانساني ونبيل وشريف ، فيكفينا نحن العراقين برقيات التنديد الصادرة من حضرتك ليل نهار حول ألارهاب والقتل المتعمد الذي جرى ويجري للعراقيين وخاصة شباب الانتفاضة ؟

فعلاً اللي إختشو ماتو ، ولكن يبدو أن أمثالكم لا يموتون ميتة ألله ؟

** البرقية الرابعة

١: وشهد شاهد من أهلها ، وكما يقولون أن الاعتراف سيد الأدلة ؟

٢: فقط تأملو هذه الوثيقة الصادرة من مكتب قائد الشرطة – قسم مكافحة تامخدرات والمؤثرات العقلية ؟

يعني من قتلوهم هم من مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية ، وانتم بضميركم أحكموا مدى سفالة ونذالة

من يحكمون العراق ؟

** البرقية الخامسة

تمكنت مصادرنا الخاصة من الحصول على نسختين من صور تعديلات وإصلاحات حكومة السيد “عبد المهدي” بعد شلال الدم والخراب الذي عّم ، لاتعليق ؟

* النسخة ألأولى ؟

*النسخة الثانية

سرسبيندار السندي

عن الحراك الشعبي العراقي