5 برقيات عاجلة وخطيرة … من وعن الحكومة العراقية **

** برقيات عاجلة وخطيرة ..من وعن العراق**
** البرقية ألأولى
هروب قاسم سليماني من المنطقة الخضراء لاسباب مجهولة ، بحجة قمع الانتفاضة في إيران ، ويشير خبر مسرب مصدر مقرب ، بانه كانت هناك محاولة لاغتياله من قبل ضباط عراقيين شباب ؟
* تعليق
وين يروح المطلوب النا ، چابويا مو اليوم باچر ؟
** البرقية الثانية
وثيقة تقول بأن هيئة الحشد هى الجهة المسؤولة عن إستيراد القنابل المسيلة للدموع المنتهية الصلاحية ؟
وتؤكد وثيقة أخرى حصلت عليها نفس الوكالة ( وكالة الحدث الإخبارية ) يوم ١٥/ تشرين الثاني من عام ٢٠١٩ جاء فيها ؟
أن هيئة الحشد الشعبي هى الجهة المستورة بالاضافة الى تلك القنابل المسيلة للدموع والمنتهية الصلاحية ، لأسلحة وأعتدة أخرى خاصة بقوات مكافحة الشغب ؟
بدليل الوثائق الصادرة بتاريخ ٣١ تشرين الثاني من وزارة الداخلية – مديرية التسليح قسم العتاد ،
أن المديرية المذكورة كانت قد أعادت الأسلحة والأعتدة المستلمة من هيئة الحشد الشعبي العميل بسبب انتهاء الصلاحية ، وتؤكد تلك الوثائق أن منشأها إيراني ؟
وبدليل تأكيد وزير الدفاع العراقي ” نجاح الشمري” في تسجيل مصور من العاصمة الفرنسية باريس ، أن ألاعتدة المستخدمة في قتل المتظاهرين غير مستخدمة في وزارتي “الدفاع والداخلية” ؟
وأن ألحكومة لم تستورد مثل تلك الأسلحة والأعتدة ؟
* تعليق
قرة عينكم يا قادتنا ويا مسؤولينا ، وقرة عين الشعب اللي مأمن بيكم ، بهكذا حشد خائن وعميل” تردون تحمونا ؟
ونتساءل …؟
من هى الجهة ذات المصلحة القصوى في إستيرادها فاسدة وفادة للصلاحية ، غير التي تقتل شبابنا وتغتال مفكرينا ومثقفينا وتخطف بناتنا ، ألا ثكلتكم أمهاتكم أمهاتكم يا خونة وَيَا عملاء سفلة ؟
* البرقية الثالثة
من “ديجيتال ميديا إن أر تي” .
دعا زعيم تيار الحكمة الوطني “عمار الحكيم” ألاربعاء الامم المتحدة لاتخاذ موقف حازم تجاه ما يحصل للشعب الفلسطيني بعد تعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف ؟
وقال الحكيم في بيان له لنفس الجهة يوم ١٣ تشرين الثاني ٢٠١٩ ؟
بأشد عبارات الشجب والادانة نستنكر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ، واستمرار مسلسل إغتيال قادة الفصائل الفلسطينية ؟
وتابع “نطالب الامم المتحدة ومجلس الام باتخاذ موقف حازم ازاء ما يحصل من قصف وحصار وتعسف ممنهج ضد الشعب الفلسطيني الصابر ؟
* تعليق
نحن معك في هذا التنديد ، والسؤال بصفتك ماذا ومن تمثل في العراق ؟
يبدو أنك لست فقط حكيم بل وذكي ومخلص وانساني ونبيل وشريف ، فيكفينا نحن العراقين برقيات التنديد الصادرة من حضرتك ليل نهار حول ألارهاب والقتل المتعمد الذي جرى ويجري للعراقيين وخاصة شباب الانتفاضة ؟
فعلاً اللي إختشو ماتو ، ولكن يبدو أن أمثالكم لا يموتون ميتة ألله ؟
** البرقية الرابعة
١: وشهد شاهد من أهلها ، وكما يقولون أن الاعتراف سيد الأدلة ؟
٢: فقط تأملو هذه الوثيقة الصادرة من مكتب قائد الشرطة – قسم مكافحة تامخدرات والمؤثرات العقلية ؟
يعني من قتلوهم هم من مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية ، وانتم بضميركم أحكموا مدى سفالة ونذالة
من يحكمون العراق ؟
** البرقية الخامسة
تمكنت مصادرنا الخاصة من الحصول على نسختين من صور تعديلات وإصلاحات حكومة السيد “عبد المهدي” بعد شلال الدم والخراب الذي عّم ، لاتعليق ؟
* النسخة ألأولى ؟
*النسخة الثانية
سرسبيندار السندي
عن الحراك الشعبي العراقي