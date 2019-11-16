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** 5 برقيات عاجلة وخطيرة ..من وعن العراق **

سرسبيندار السندي

** البرقية ألأولى
هروب قاسم سليماني من المنطقة الخضراء لاسباب مجهولة ، بحجة قمع الانتفاضة في إيران ، ويشير خبر من مصدر مقرب بانه كانت هنالك محاولة لاغتياله من قبل ضباط عراقيين شباب ؟

* تعليق
وين يروح المطلوب النا .

** البرقية الثانية
وثيقة تقول بأن هيئة الحشد هى الجهة المسؤولة عن إستيراد تلك القنابل المسيلة للدموع المنتهية الصلاحية ؟
وتؤكد وثيقة أخرى حصلت عليها نفس الوكالة ( وكالة الحدث الإخبارية ) يوم ١٥/ تشرين الثاني من عام ٢٠١٩ جاء فيها ؟

أن هيئة الحشد الشعبي هى الجهة المستورة بالاضافة الى تلك القنابل المسيلة للدموع والمنتهية الصلاحية ، لأسلحة وأعتدة أخرى خاصة بقوات مكافحة الشغب ؟

بدليل الوثائق الصادرة بتاريخ ٣١ تشرين الثاني من وزارة الداخلية – مديرية التسليح قسم العتاد ،
أن المديرية المذكورة كانت قد أعادت الأسلحة والأعتدة المستلمة من هيئة الحشد الشعبي العميل بسبب انتهاء الصلاحية ، وتؤكد تلك الوثائق أن منشأها إيراني ؟

وفي نفس السياق كان قد أكد وزير الدفاع العراقي ” نجاح الشمري” في تسجيل مصور من العاصمة
الفرنسية باريس ، أن ألاعتدة المستخدمة في قتل المتظاهرين غير مستخدمة في وزارتي الدفاع والداخلية ، وأن الحكومة العراقية لم تستورد مثل تلك الأسلحة والأعتدة ؟

* تعليق
وألله قرة عينكم يا قادة ويا مسؤولين ، بهكذا حشد خائن ومجرم وعميل” ؟

ونتساءل …؟
من هى الجهة ذات المصلحة القصوى في إستيرادها فاسدة وفي قتل شبابنا واغتيال مفكرينا ومثقفينا ؟
ألا ثكلتكم أمهاتكم أمهاتكم جميعاً يا أنذال ؟

* البرقية الثالثة
من “ديجيتال ميديا إن أر تي” .
دعا زعيم تيار الحكمة الوطني “عمار الحكيم” ألاربعاء الامم المتحدة لاتخاذ موقف حازم تجاه ما يحصل للشعب الفلسطيني بعد تعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف ؟

وقال الحكيم في بيان له لنفس الجهة يوم ١٣ تشرين الثاني ٢٠١٩ ؟
بأشد عبارات الشجب والادانة نستنكر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ، واستمرار مسلسل إغتيال قادة الفصائل الفلسطينية ؟

وتابع “نطالب الامم المتحدة ومجلس الام باتخاذ موقف حازم ازاء ما يحصل من قصف وحصار وتعسف ممنهج ضد الشعب الفلسطيني الصابر ؟

* تعليق
يبدو أنك لست فقط حكيم بل “ومخلص وانساني ونبيل وشريف ” فيكفي العراقين برقيات التنديد الصادرة منك ليل نهار حول مايجري في العراق من ارهاب وقتل متعمد للشباب الابرياء ؟

فعلاً اللي إختشو ماتو ، ولكن يبدو أن أمثالكم لن يموتو ميتة ألله ؟

** البرقية الرابعة
١: وشهد شاهد من أهلها ، والاعتراف سيد الأدلة ؟

٢: فقط تأملو هذه وثيقة الصادرة من مكتب قائد الشرطة – قسم مكافحة تامخدرات والمؤثرات العقلية ؟
يعني من قتلوهم هم من مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية ، وانتم بضميركم أحكموا كم سفالة من يحكمون العراق ؟

** البرقية الخامسة
تمكنت مصادرنا الخاصة من الحصول على نسختين من صور تعديلات وإصلاحات
الحكومة العراقية بعد ألاف الجرحى وشلالات الدماء الزكية ، لاتعليق ؟

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