5 برقيات عاجلة وخطيرة ..من وعن العراق **

سرسبيندار السندي

** البرقية ألأولى

هروب قاسم سليماني من المنطقة الخضراء لاسباب مجهولة ، بحجة قمع الانتفاضة في إيران ، ويشير خبر من مصدر مقرب بانه كانت هنالك محاولة لاغتياله من قبل ضباط عراقيين شباب ؟

* تعليق

وين يروح المطلوب النا .

** البرقية الثانية

وثيقة تقول بأن هيئة الحشد هى الجهة المسؤولة عن إستيراد تلك القنابل المسيلة للدموع المنتهية الصلاحية ؟

وتؤكد وثيقة أخرى حصلت عليها نفس الوكالة ( وكالة الحدث الإخبارية ) يوم ١٥/ تشرين الثاني من عام ٢٠١٩ جاء فيها ؟

أن هيئة الحشد الشعبي هى الجهة المستورة بالاضافة الى تلك القنابل المسيلة للدموع والمنتهية الصلاحية ، لأسلحة وأعتدة أخرى خاصة بقوات مكافحة الشغب ؟

بدليل الوثائق الصادرة بتاريخ ٣١ تشرين الثاني من وزارة الداخلية – مديرية التسليح قسم العتاد ،

أن المديرية المذكورة كانت قد أعادت الأسلحة والأعتدة المستلمة من هيئة الحشد الشعبي العميل بسبب انتهاء الصلاحية ، وتؤكد تلك الوثائق أن منشأها إيراني ؟

وفي نفس السياق كان قد أكد وزير الدفاع العراقي ” نجاح الشمري” في تسجيل مصور من العاصمة

الفرنسية باريس ، أن ألاعتدة المستخدمة في قتل المتظاهرين غير مستخدمة في وزارتي الدفاع والداخلية ، وأن الحكومة العراقية لم تستورد مثل تلك الأسلحة والأعتدة ؟

* تعليق

وألله قرة عينكم يا قادة ويا مسؤولين ، بهكذا حشد خائن ومجرم وعميل” ؟

ونتساءل …؟

من هى الجهة ذات المصلحة القصوى في إستيرادها فاسدة وفي قتل شبابنا واغتيال مفكرينا ومثقفينا ؟

ألا ثكلتكم أمهاتكم أمهاتكم جميعاً يا أنذال ؟

* البرقية الثالثة

من “ديجيتال ميديا إن أر تي” .

دعا زعيم تيار الحكمة الوطني “عمار الحكيم” ألاربعاء الامم المتحدة لاتخاذ موقف حازم تجاه ما يحصل للشعب الفلسطيني بعد تعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف ؟

وقال الحكيم في بيان له لنفس الجهة يوم ١٣ تشرين الثاني ٢٠١٩ ؟

بأشد عبارات الشجب والادانة نستنكر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ، واستمرار مسلسل إغتيال قادة الفصائل الفلسطينية ؟

وتابع “نطالب الامم المتحدة ومجلس الام باتخاذ موقف حازم ازاء ما يحصل من قصف وحصار وتعسف ممنهج ضد الشعب الفلسطيني الصابر ؟

* تعليق

يبدو أنك لست فقط حكيم بل “ومخلص وانساني ونبيل وشريف ” فيكفي العراقين برقيات التنديد الصادرة منك ليل نهار حول مايجري في العراق من ارهاب وقتل متعمد للشباب الابرياء ؟

فعلاً اللي إختشو ماتو ، ولكن يبدو أن أمثالكم لن يموتو ميتة ألله ؟

** البرقية الرابعة

١: وشهد شاهد من أهلها ، والاعتراف سيد الأدلة ؟

٢: فقط تأملو هذه وثيقة الصادرة من مكتب قائد الشرطة – قسم مكافحة تامخدرات والمؤثرات العقلية ؟

يعني من قتلوهم هم من مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية ، وانتم بضميركم أحكموا كم سفالة من يحكمون العراق ؟

** البرقية الخامسة

تمكنت مصادرنا الخاصة من الحصول على نسختين من صور تعديلات وإصلاحات

الحكومة العراقية بعد ألاف الجرحى وشلالات الدماء الزكية ، لاتعليق ؟