أفضل 4 قواعد لخسارة الوزن سريعا

«عكاظ» (واشنطن)

تؤكد أخصائية علم الأعصاب الأمريكية سوزان بيرس ثومبسون أننا لسنا ملامين على فشل مساعي اتباع الحميات لخسارة الوزن التي تؤدي بنا إلى الغوص أكثر في تناول الحلويات والأطعمة التي قررنا الابتعاد عنها.

وتعزو السبب الرئيسي لهذا الفشل إلى عقولنا، التي تعتبر أنها لم تستوعب تطور الحياة بما يكفي لمساعدتنا على التعامل مع الأطعمة الحديثة الغنية بالسكر والطحين.

ومن هذا المنطلق، تقدم ثومبسون مجموعة من القواعد التي أكدتها الدراسات الميدانية خلال السنوات الـ5 الأخيرة، إذ تساعد على خسارة الوزن عند الالتزام بها، ودون أية مضاعفات، وفق RT.

وتشمل قائمة ثومبسون، أولا: وقف تناول السكر، مستندة إلى قاعدة طبية مفادها أن إلغاء السكر من معادلة الطعام يشفي العقل والجسم على السواء، ثانيا: التوقف عن تناول الطحين الذي تصفه بالغاوي المخادع، ثالثا: الالتزام بتناول 3 وجيات يوميا، رابعا: المشي 20 دقيقة لمدة 3 مرات في الأسبوع.