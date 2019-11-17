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ارتفاع حصيلة النزاع المسلح شمال شرق بعقوبة وانفجار في كركوك بلا اضرار

لقي احد المصابين جراء النزاع المسلح الذي اندلع في قضاء كفري شمال شرق مدينة بعقوبة حتفه ليرفع العدد الى قتيلين.

وقال مسؤول اعلام شرطة ادارة منطقة “گـرمیان” المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان ان احد الجرحى ويُدعى (هونر جلال سمين) من مواليد عام 1988، ومن سكنة قرية “(أومر بل) توفي في مستشفى السليمانية متأثرا بجروح.

وكانت شرطة المنطقة قد اعلنت في وقت سابق من اليوم عن مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين في خلاف بين اسرتين في ناحية سرقلا التابعة لقضاء كفري شمال شرق مدينة بعقوبة.

الى ذلك قال مصدر امني مسؤول ان عبوة ناسفة انفجرت في منطقة الحي العسكري – قرب اسواق نزار في مركز مدينة كركوك ، لا يوجد اضرار بشرية .

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