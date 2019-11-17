الشيخ علي للمتظاهرين العراقيين: المبلل ما يخاف من المطر

خاطب النائب في البرلمان العراقي، فائق الشيخ علي، المتظاهرين، اليوم الأحد، قائلا “إن الأحزاب الحاكمة تعول على الطقس”، مشيراً إلى أن “المبلل الذي واجه خراطيم المياه لن يخاف من المطر”.

الشيخ علي قال عبر تغريدة على “تويتر” “أيها المتظاهرون الأبطال: ‏أحد العوامل الذي تعوّل عليه الأحزاب الحاكمة هو الطقس”.

وأضاف: “أنهم ينتظرون الأمطار، فاستعدوا لهم بأكياس النايلون والمشمّع، لتحموا به أنفسكم.”

واردف، “ليش هو المبلل والذي يواجه خراطيم المياه.. يخاف من المطر؟! ‏وإلّي يواجه القنابل والرصاص بصدر عارٍ يخشى من رذاذ؟”.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، منذ الـ 25 من تشرين الأول / اكتوبر الماضي، تظاهرات حاشدة تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.