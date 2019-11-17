العراق ضمن الدول الخمس الاوائل في استيراد السجاد التركي

حققت صادرات السجاد التركي، في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، 1.8 مليار دولار، ليزين المنازل في جميع أنحاء العالم لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيانات حصلت عليها الأناضول من هيئة الإحصاء التركية ومركز التجارة العالمي بمدينة إسطنبول، فإن تركيا تعتبر رائدة تصدير السجاد على مستوى العالم.

وتفيد البيانات، أن صادرات تركيا من السجاد حققت 2.7 مليار دولار، في عام 2018، متفوقة بذلك على بلجيكا، منافستها الوحيدة في قطاع تصدير السجاد، بحوالي مليار دولار.

واستنادا إلى بيانات عام 2018 في صادرات السجاد، فقد بلغت صادرات بلجيكا، ثاني أكبر مصدر للسجاد في العالم، 1.8 مليار دولار، فيما حققت الصين، الدولة الثالثة في تصدير السجاد، 346.3 مليون دولار.

أما عن قيمة صادرات تركيا من السجاد،الذي تصدره لكافة أنحاء العالم، فقد بلغت في الربع الثالث من عام 2019، مليار و801 مليون دولار.

ومن بين البلدان التي تصدر لها تركيا السجاد الولايات المتحدة الأمريكية، والسعودية، وألمانيا، والعراق، والأرجنتين، وتايلاند، ومنغوليا، وموريتانيا، ونيوزيلندا وأستراليا.

وبلغت صادرات تركيا من السجاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد أكبر سوق للسجاد التركي، 453 مليون دولار.

تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 277.9 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 88.8 مليون دولار، والعراق بقيمة 82.8 مليون دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 81.9 مليون دولار.

وقال صلاح الدين قبلان، رئيس قطاع صناعة السجاد، في تصريح للأناضول إن القطاع يهدف إلى أن تصل قيمة صادرات السجاد 3 مليار دولار بحلول عام 2020.

وأوضح قبلان، أن السجاد المخلوط من مادة البولي بروبيلين، والسجاد المنسوج مع ألياف الخيزران عالي الجودة، من أكثر أنواع السجاد طلبا.

وأفاد، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المستورد الرئيسي للسجاد التركي.

وأردف قبلان: “تصدر تركيا، السجاد التركي لأكثر من 170 دولة، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية”.