العصائب تقاضي فضائيتين لـ”تشويه الحقائق” ضمن “مشروع خبيث”

اعلنت عصائب اهل الحق، اليوم السبت، اتخاذ السبل القانونية لمقاضاة قناتين فضائيتين، متهمة اياهما بـ”الانحدار المهني”.

وقالت الحركة في بيان “تتأسف حركة عصائب أهل الحق على مدى الأنحدار المهني الذي وقعت فيه قناتي الحرة و ان ار تي في التعامل مع الاحداث في العراق وإن لم تكن هذه هي المرة الأولى”.

واضاف البيان “بدأت هاتين القناتين منذُ فترة ليست بقليلة في استهداف المرجعية الدينية والحشد الشعبي والقيم المجتمعية مضافًا الى منهجهما المستمر في تشجيع العنف واشاعة الفوضى داخل البلد اثناء حركة الاحتجاجات التي يشهدها بلدنا العزيز وذلك عبر فبركة الأخبار وتشويه المعلومات”.

وتابع “بدأت محاولات هاتين القناتين الممولتان من مصادر واحدة ومعروفة ومنذ فترة بشكل واضح في تشويه الحقائق والأحداث ضمن مشروع خبيث وسيء لتحقيق غايات سياسية باتت واضحة ومعروفة الهدف في دعم التدخل الأجنبي في البلد وهو الأمر الذي نبهت منه المرجعية”، مبينا “ستعمل حركة عصائب اهل الحق على اتباع الوسائل القانونية في مقاضاة القناتين لنشرهما اخباراً مفبركة تستهدف الحركة بطريقة فجة ومفضوحة هدفها ارباك الرأي العام”.