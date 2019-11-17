“الفتح” يكشف : الأغلبية مع بقاء عبدالمهدي في منصبه

كشف تحالف “الفتح” الذي يرأسه هادي العامري ، اليوم الأحد ، عن وجود اغلبية سياسية داعمة ومؤيدة لبقاء رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في منصبه.

وقال النائب عن الإئتلاف عامر الفايز، ان “الكتل والأحزاب السياسية خاضت طيلة الفترة الماضية العديد من الاجتماعات والحوارات، وكلها خرجت بنتيجة واحدة ، وهو دعم بقاء عادل عبدالمهدي في منصبه مع اجراء تعديل وزاري كبير واصلاحات حقيقية وجوهرية في عموم مفاصل الدولة العراقية”.

وبيّن الفايز ، ان ” الحكومة عازمة وجادة في اجراء عمليات اصلاح كبيرة وكثيرة ، وجوهرية، يشعر بها المواطن خلال فترة قياسية، خصوصاً ان هذه العمليات مدعومة من كافة السلطات والقوى السياسية”.