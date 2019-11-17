الى السيد رئيس الحكومة دكتور عادل عبدالمهدي سلم المنصب لسيد مقتدى الصدر وانهي النزاع،

نعيم الهاشمي الخفاجي

سؤال ألم يكن الأجدر بالسيد الدكتور عادل عبدالمهدي أن يخاطب الشعب وبالذات المكون الشيعي العراقي ويسلم المنصب إلى سيد مقتدى الصدر وتياره وينهي كل هذه الاضطرابات وخاصة السيد عادل عبدالمهدي تجاوز عمره ٧٧ عاما، منذ سقوط صنم هبل والى يومنا هذا الخلافات الشيعية الشيعية جرأت علينا فلول البعث وضيوفهم الوهابيين، خلال الستة عشر سنة الماضية الوسط الشيعي زاخر بمعارضة السيد مقتدى الصدر وتياره للعملية السياسية وحدثت معارك كلفتنا آلاف الضحايا ولاننسا صولة الجرذان التي ارتكبها الاحمق نوري المالكي، بكل الاحوال الغالبية من المتظاهرين المتواجدون بساحات الاعتصام بالوسط والجنوب الشيعي هم من الأخوة في التيار الصدري ومهما قدم عادل عبدالمهدي من تنازلات الجماعة يرفضون كل ذلك، في اول يوم سقوط صدام القذر ظهر نجم سيد مقتدى الصدر واعلن انه من الحوزة الناطقة وشكل جيش اسماه في الامام المهدي واخرج ملايين المتظاهرين وقاوم المحتل وطالب في القضاء على القادمين مع الدبابة وهذا شيء يخصه، اتذكر شيخ قيس الخزعلي في نيسان عام 2004 وعبر قناة الجزيرة اساء الى اﻹمعة ابراهيم الجعفري وقال له انت واقف على التل؟ يعني لولا سلاح شيخ قيس الخزعلي لما سقط صدام ولما عاد للعراق ابراهيم الجعفري؟هههههه مع كل احترامي وتقديري للشيخ قيس الخزعلي والذي احترمه لشجاعته، سيد مقتدى الصدر وقف مع المقاومة بقيادة حارث الضاري وهذا شيء خاص به، سيد مقتدى الصدر رجل دين وهو حر بما يفعل ويصنع بجماهيره، نعم الملايين يأتمرون بأوامره رفع شعار المقاومة الكثير من انصاره لايفهمون ماذا تعني مقاومة السيد مقتدى الصدر فسروها في اغتيال الجنود والشرطة من ابناء جلدتهم، اوصلنا الخبر الى سيد مقتدى الصدر تبرأ منهم وحرم استهداف الجنود والشرطة، التيار الصدري بصراع دائم مع المجلس الاعلى بزمن السيد عبدالعزيز الحكيم واتذكر الجزيرة استضافت الشيخ عبدالهادي الدراجي وضحك عليه جمال ريان والنتيجة اشارة واحدة خرجت الملايين وحرقت مقرات المجلس الاعلى ورحم الله عبدالعزيز الحكيم طلب من المجلس وبدر بترك المقرات ليحرقوها، حدث سوء تفاهم مع الاكراد حرقوا مقرات الاحزاب الكردية في الكوت وغيرها، في حكومة العبادي حدثت مواجهات وايضا دخل الصدريون للخضراء تركوا ظافر العاني وبقية رؤوس الارهاب وذهبوا لنائب صدري انشق واصبح من حزب الفضيلة اسمه سيد عمار طعمة واشبعوه ضربا، ولى العبادي وجاء عبدالمهدي وايضا استمرت المظاهرات لكن هذه المرة بدون قيادة فعلية بشكل مباشر من سيد مقتدى الصدر، الحقيقة نموذج حكم الشيعة للعراق نموذج سيء ومخجل ومقرف، لايشرف كل انسان حر وعنده كرامة وغيرة وشرف، المظاهرات مختصرة بالوسط الشيعي، المرجعية مع المتظاهرين وبدون ان تطالب بتشكيل قيادات للمتظاهرين بمباركتها لتسهيل التفاوض مع الحكومة، هناك ايادي قذرة دخلت على خط التظاهرات، السيد عادل عبدالمهدي وجه رساله للسيد الصدر والعامري طلب منهم ترشيح بديل وهو مستعد للاستقالة، لم يقدموا مرشح بديل، اقول للاخ السيد الدكتور عادل عبدالمهدي اتقي الله عزيزي وأختصر الطريق وسلم منصب رئاسة الحكومة إلى سيد مقتدى الصدر وليجرب العراقيين تولي التيار الصدري رئاسة الحكومة لربما ينتهي الارهاب والسرقات بعهدهم، المراهنة على المرجعية أشبه مثل الذي يركض وراء السراب بالصحراء اعتقادا منه أنه ماء، المرجعية لديها معتقدات أيديولوجية أنهم لم ولن يقيموا حكم للشيعة قبل دولة الامام المهدي، بل ويرفضون إقامة أي شكل من أشكال الحكم الشيعي وحتى وإن كان علماني أو شيطاني، ولنعيد الذاكرة لثورة العشرين الشيعة قاتلوا المحتل ورفضوا حكم أنفسهم وقبلوا أن يحكمهم أحد أحذية الاحتلال البريطاني وهو العميل فيصل ابن الخائن الكسيف علي شريف مكة الذي قاتل لجانب المحتل البريطاني بل ارسل ابنه فيصل ليحتل دمشق ويقتل الجنود الأتراك ويسلمها للقوات الفرنسية المحتلة، تكرر نفس الموقف بفترة حكم عبدالكريم قاسم، وتكرر الموقف بعد سقوط صنم هبل، واغرب نكته المرجعية لم تطلب من الحكومة تنفيذ احكام القضاء العراقي بحق الذباحين، ويطل علينا عبدالمهدي الكربلائي ليعلن والله المرجعية اغلقت ابوابها عن السياسيين؟ هل هي دكان واغلقت الباب؟ مالكم هل هو هذا شرع الله ياناس؟ هل لديكم صلة قرابة مع الله وراح يعفيكم من المحاسبة في يوم القيامة؟ مانراه فعلا تيهة كما اخبرنا عنها الامام علي بن ابي طالب ع في خطبه حول دولة الامام المهدي، أقول للاخ الصديق مهدي قاسم ارجوك لاتنسب لي الجهل قبل فترة قرأت لك مقال للاسف مقالك به نقد غير مبرر لي حول قضية المهدي نختلف معك لكن ليس من العدل تنسب لي الجهل لكونني متدين ببساطة نحن ايضا نهاجم نظريات الاحزاب الشيوعية والعلمانية ونسخر منهم لكن بقيمك استاذ مهدي قاسم المحترم هل السخرية المتبادلة تحل مشكلة؟ اختلف معك لكن هل قرأت لي مقالة حاولت ان اوجه نقد لك بالذات بشكل مبطن؟ عزيزي قضية المهدي بالنسبة عندي ثابته وانا افهم القضية المهدوية عكس كل شيوخ ومرجعيات ومثقفي الشيعة التيار المتدين وعندي يقين ماجرى ويجري اﻵن هو ضمن الارهاصات والاحداث التي تسبق دولة الامام المهدي، عزيزي هل انت مقتنع في طريقة الحكم طيلة ال 16 سنة الماضية؟ الا تتفق معي ان طريقة ساسة الشيعة ومرجعياتهم تثبت ان هؤلاء القوم في تيهة؟ كما اخبرنا عنها الامام علي بن ابي طالب ع، اقول للجمهور الشيعي المتيم بحب الاصنام البشرية من الساسة الفاشلون لابارك الله بهم جميعا في أوروبا اوجدوا مدارس فكرية للنقد البناء لتصحيح الأخطاء اعرف كلماتي هذه يقابلها الغالبية في الرفض ولربما البعض يعدني كافر وخارج من ملة الإسلام ومذهب ال البيت ع، لربما فعلا السيد مقتدى الصدر لديه رغبة في إقامة حكم للشيعة علماني او ديني فعلى عادل عبدالمهدي تسليم منصب رئاسة الحكومة السيد مقتدى الصدر ويتقي الله وبدون إراقة دماء مع خالص التحية والتقدير

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.