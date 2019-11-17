بارزاني يتحدث عن احد المظاهر “المشرقة” في اقليم كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، يوم السبت، وفداً يمثل جميع المكونات الدينية في إقليم كوردستان.

وتألف الوفد من ممثلي الديانات الإسلامية والمسيحية والإيزيدية والكاكائية والزردشتية والصابئية المندائية والبهائية.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعايش والتسامح الديني في إقليم كوردستان، وأشار رئيس الحكومة الى أن كل الأديان مكملة لبعضها البعض، وهدفها هداية الإنسان إلى جادة الصواب.

ونقل البيان عن رئيس الحكومة قوله: “إن التعايش بين الأديان في إقليم كوردستان هو من المظاهر المشرقة التي يشيد بها المجتمع الدولي، وهذا مبعث فخر لنا”.

وأضاف: “كوردستان هي وطننا وبيتنا الكبير، ولا بد من ترسيخ الاعتدال والوسطية والتعايش، ويتعين أن نتسامح ونتعايش في أيامنا كافة”.

واليوم العالمي للتسامح هو اليوم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في السادس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1995، للاحتفال به في كل عام عبر إقامة مختلف النشاطات والفعاليات.