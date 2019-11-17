برقيات عاجلة ..
+ السيد عادل عبد المهدي : الحراك الشعبي العفوي ليس وليد الساعة ، لكنه
متراكم ، وعليك الإصغاء لصوت الشعب ، وإلا فمصيرك على المحك .
+ السيد نوري المالكي : الإختباء في إيران لا ينقذك من مصيرك المحتوم ، فإما
ان تعيد الاموال التي نهبتها ، وأما الشعب لك بالمرصاد ولكل الخونة والفاسدين .
+ إلى القادة الأمنيين : كيف تطاوعكم أياديكم بقتل المتظاهرين العزّل ، فإما
أنتم خونة ومرتزقة وإما هناك جهل وغباء ، وفي الحالتين الشعب هُدِر دمه الزكي .
+السيد خامنئي : الإحتجاجات الحالية بعد رفع قيمة الوقود ليس هو السبب الوحيد ،
لكنه حجة بعد أن ذاق الشعب المرّ من حكمكم المقيت ، فرجل الدين عمله
في الجامع وليس السياسة ، ومعاناة الشعب الإيراني نتيجة جهلكم بالسياسة .
+ السيد بشار الأسد : الإعتماد على إيران سيزيد الطين بله ، وأنتم الغارقين فيه ،
لأن فاقد الشيء لا يعطيه .
+ السيد دونالد ترمب : خذلتم الأكراد في سوريا وأعطيتم الضوء الأخضر لتركيا
لذبحهم ، فقدتم مصداقيتكم وثقة حلفائكم ويا للأسف .
+ السادة قادة الحراك الشعبي : إنتخبوا قائداً لكم ، ووحدوا مطاليبكم ، ولا تتنازلوا
عنها حتى النصر المبين .
+ الملك سلمان : أتركوا اليمن لأهله ليحلوا مشاكلهم بنفسهم ، عسى أن ينجح الإتفاق
الأخير ويتوقف نزيف الدم .
+ السيد اردوغان : تصدير المشاكل لخارج تركيا لا يعني النجاة من القدر المحتوم
لحكمكم المشؤوم ، وسقوطكم المدوي آت إن شاء الله .
+ إلى كافة أبناء الشعب العراقي : بعربه وأكراده وكافة الأقليات ، شاركوا في
التظاهرات المليونية لأسقاط نظام المحاصصة المقيت الموالي للخارج ، الآن وليس
غداّ ، إنها فرصة الخلاص ، فإغتنموها ؟
يكتبها : منصور سناطي