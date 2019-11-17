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برقيات عاجلة ..

برقيات عاجلة ..

+ السيد عادل عبد المهدي : الحراك الشعبي العفوي ليس وليد الساعة ، لكنه

متراكم ، وعليك الإصغاء لصوت الشعب ، وإلا فمصيرك على المحك .

+ السيد نوري المالكي : الإختباء في إيران لا ينقذك من مصيرك المحتوم ، فإما

ان تعيد الاموال التي نهبتها ، وأما الشعب لك بالمرصاد ولكل الخونة والفاسدين .

+ إلى القادة الأمنيين : كيف تطاوعكم أياديكم بقتل المتظاهرين العزّل ، فإما

أنتم خونة ومرتزقة وإما هناك جهل وغباء ، وفي الحالتين الشعب هُدِر دمه الزكي .

+السيد خامنئي : الإحتجاجات الحالية بعد رفع قيمة الوقود ليس هو السبب الوحيد ،

لكنه حجة بعد أن ذاق الشعب المرّ من حكمكم المقيت ، فرجل الدين عمله

في الجامع وليس السياسة ، ومعاناة الشعب الإيراني نتيجة جهلكم بالسياسة .

+ السيد بشار الأسد : الإعتماد على إيران سيزيد الطين بله ، وأنتم الغارقين فيه ،

لأن فاقد الشيء لا يعطيه .

+ السيد دونالد ترمب : خذلتم الأكراد في سوريا وأعطيتم الضوء الأخضر لتركيا

لذبحهم ، فقدتم مصداقيتكم وثقة حلفائكم ويا للأسف .

+ السادة قادة الحراك الشعبي : إنتخبوا قائداً لكم ، ووحدوا مطاليبكم ، ولا تتنازلوا

عنها حتى النصر المبين .

+ الملك سلمان : أتركوا اليمن لأهله ليحلوا مشاكلهم بنفسهم ، عسى أن ينجح الإتفاق

الأخير ويتوقف نزيف الدم .

+ السيد اردوغان : تصدير المشاكل لخارج تركيا لا يعني النجاة من القدر المحتوم

لحكمكم المشؤوم ، وسقوطكم المدوي آت إن شاء الله .

+ إلى كافة أبناء الشعب العراقي : بعربه وأكراده وكافة الأقليات ، شاركوا في

التظاهرات المليونية لأسقاط نظام المحاصصة المقيت الموالي للخارج ، الآن وليس

غداّ ، إنها فرصة الخلاص ، فإغتنموها ؟

يكتبها : منصور سناطي

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