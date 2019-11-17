بعد تفجيرات بغداد وذي قار .. عمليات البصرة تعلن وضع خطط جديدة لحماية المحتجين

اعلن قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال يوم السبت أن القيادة قامت بإعداد دراسة جديدة وخطط بديلة لحماية المتظاهرين وساحات الاعتصام وذلك كإجراء احترازي وتحوطات امان بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في مناطق بغداد وذي قار.

وقال نزال في بيان اليوم، ان الغاية من تجديد الخطط وإعادة انفتاح القوات الأمنية هي لحماية المتظاهرين السلميين وعدم السماح للمندسين والمخربين من القيام بعمليات إرهابية لأماكن تواجدهم.

واضاف “سنعتمد وبشكل مباشر على تكثيف الجانب الاستخباري ضمن قاطع المسؤولية ونركز على الممرات والشوارع الرئيسية ألتي تستخدم من قبل المتظاهرين اثناء التظاهر والتجمع”.

واردف نزال قائلا انه “سيتم منع وقوف السيارات و المركبات والدراجات النارية بالقرب من ساحات التظاهر والاعتصام وستقوم الجهات الأمنية المختصة بإجراء عمليات مسح ميداني الأغلب الطرق بالاعتماد على أجهزة كشف المتفجرات ومفارز k9 وكذلك القيام بدوريات راجلة على المحيط الخارجي لوجود المتظاهرين السلميين”.

وناشد قائد العمليات “ابناء المجتمع البصري بعدم قطع الطريق المؤدية إلى الموانئ العراقية والمنشاة الحيوية والبنى التحتية لأنها تربك الوضع الامني في محافظة البصرة وعمل القوات الأمنية وتأثر سلبا على الاقتصاد العراقي وتعطي الفرصة للمندسين من تمرير أعمالهم الإجرامية تجاه البصرة وأبنائها”.

وقتل متظاهران واصيب 19 اخرون بتفجيرات بعبوات محلية الصنع استهدفت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وساحة الحبوبي في محافظة ذي قار مساء امس الجمعة.