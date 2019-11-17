بوجبا يدير ظهره ليوفنتوس الايطالي ويختار وجهة أخرى

أدار النجم الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي ظهره لكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي و قرر اختيار وجهة أخرى بعد محطة اليونايتد.

ويرتبط بوجبا بإمكانية الرحيل عن كتيبة الشياطين الحمر في نهاية الموسم الجاري في ظل عدم راحته داخل أسوار أولد ترافورد.

وأفادت وسائل اعلام إيطالية مؤخراً بأن بوجبا مطلوب في كتيبة يوفنتوس حيث يريد فريقه السابق ضمه و اعادته لإيطاليا لترميم خط الوسط.

ويمني كريستيانو النفس بالحصول على خدمات بوجبا ليكون اليوفي في أفضل شكل ممكن لكي يتمكن من المنافسة على كل الألقاب الممكنة.

ولكن بوجبا ينوي عدم الذهاب ليوفنتوس حسبما أوردت صحيفة دون بالون الإسبانية اليوم الأحد مؤكدةً أن اللاعب قد يذهب للعب في صفوف ريـال مدريد الإسباني.

و يحلم زين الدين زيدان مدرب الريـال بالتعاقد مع مواطنه لتدعيم خط وسط الفريق منذ الصيف الماضي.

وينوي الريـال اغراء مانشستر يونايتد بدمج لاعبه الإسباني إيسكو كجزء من الصفقة في ظل خروج لاعب مالاجا السابق من حسابات زيدان.