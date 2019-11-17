Posted on by

توضيح من مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان

توضيح من مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان

نفى مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الاحد 17 نوفمبر / تشرين الثاني ، ماورد في تقرير لموقع الكتروني أمريكي زج باسم رئيس الحكومة مسرور بارزاني فيما يتعلق بشراء فيلا في الخارج ، ووصف المكتب ماورد في التقرير ، بأنه “يفتقر الى أدنى درجات المصداقية”.

توضيح من مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان ، قال ” نشر أحد المواقع الإلكترونية الأمريكية مؤخراً، تقريراً يفتقر الى أدنى درجات المصداقية بزجهِ اسم رئيس حكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بشراء فيلا في الخارج “، مضيفاً ” ما يؤسف له أن بعضاً من وسائل الإعلام المحلية أعاد تداول ما أورده الموقع المذكور بصورة مضللة وغير مهنية”.

موضحاً ” وإذ ينفي مكتب رئيس الحكومة صحة ما نشره الموقع الأمريكي جملةً وتفصيلاً، فانه يؤكد إتباعه للإجراءات القانونية ضد كل من يروج لتقارير كاذبة كهذه”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close