دعوات لـ”يوم الضجيج” .. بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات والتلويح بالعصيان

تواصل ، اليوم الاحد ، توافد المتظاهرين على ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد وسط انتشار أمني ، فيما قام متظاهرون بإغلاق بعض الطرق استجابة لدعوات إلى إضراب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ملوحين بعصيان مدني “حتى رحيل آخر الفاسدين”.

وأشعل متظاهرون النار في إطارات لإغلاق الطرق، ومنعوا موظفين من الوصول إلى أماكن عملهم في مدينة البصرة (اقصى جنوب البلاد)، وكذلك في عدة مدن مثل الناصرية والعمارة والكوت.

وفي بغداد ايضاً ، دعا المتظاهرون للاعتصام قرب الجسور الرئسية المؤدية إلى المنطقة الخضراء، لاسيما بعد سيطرة المتظاهرين على أجزاء من جسر السنك، كما أعلن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تظاهرات يوم غد الاثنين تحت مسمى “يوم الضجيج” باستخدام أدوات موسيقية.

كما ظلت مدارس وجامعات ومؤسسات أخرى مغلقة اليوم .

وأغلق محتجون في مدينة الصدر شرق بغداد ، اليوم الأحد ، الطرق في محاولة لمنع الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم، ما أدى إلى ازدحام حركة المرور في بعض المناطق.

وقتل ما لا يقل عن 320 شخصا وأصيب الآلاف منذ بدء الاحتجاجات بالعاصمة والمحافظات الجنوبية في الأول من أكتوبر / تشرين أول الماضي ، حيث خرج المحتجون إلى الشوارع بعشرات الآلاف غضبا مما قالوا إنه انتشار الفساد ونقص الوظائف وشحة الخدمات العامة برغم الثراء النفطي للبلاد.

فيما بالتزامن أفادت مصادر في محافظة كربلاء إن الطلاب والدوائر الحكومية وأصحاب المحال التجارية يشاركون في الإضراب العام.

في هذه الاثناء ، كشف مصدر في محكمة جنايات الديوانية بأن المحكمة أصدرت قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن هيئة النزاهة أنه تم صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين سابقين وحاليين في النجف.

وبموازاة التظاهرات ، اندلع حريق هائل في شارع الرشيد وسط بغداد، حيث وصلت فرق الإطفاء للعمل على مكافحته.

وفي البصرة عاد العمل في ميناء أم قصر وفتحت الطرق المغلقة المؤدية اليه.

وأعلنت محافظة بابل، جنوب بغداد، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد، في إشارة للعصيان المدني، وانضمت إليها محافظات واسط وذي قار وميسان.

بدورها ، وزارة التربية والتعليم، أكدت على استمرار الدوام الرسمي في كافة المدارس بالمحافظات التي لم تعلن عن تعطيل الدوام فيها، وحذرت من الغياب سواء للطلاب أو الموظفين.