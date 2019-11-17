Posted on by

دهوك تتنافس مع اربع مدن عالمية للفوز بلقب مدينة السلام العالمي

في مسابقة بين ٣٤ مدينة حول العالم تتنافس مدينة دهوك مع اربع مدن للحصول على لقب مدين السلام العالمي.

وقال مدير اعلام بورد الشؤون الانسانية في محافظة دهوك سالم عبيد، في تصريح صحفي انه تم اختيار مدينة دهوك من قبل منظمة بلديات هولندا VNG لتتنافس البلديات العالمية الاخرى للحصول على جائزة مدينة السلام.

واضاف انها المرة الاولى التي تشارك فيها دهوك ومن المتوقع ان تحصل دهوك على المرتبة الاولى كمدينة السلام على المستوى العالمي.

وتعد دهوك مدينة التعايش واستطاعت خلال السنوات القليلة الماضية ان تؤوي مئات الاف النازحين واللاجئين وقدمت عن طريق بورد الشؤون الانسانيةBRHA اكبر الخدمات للنازحين واللاجئين اهالي المنطقة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close