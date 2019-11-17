Posted on by

ريـال مدريد يفقد خدمات خاميس في 3 مباريات

ريـال مدريد يفقد خدمات خاميس في 3 مباريات

يفقد نادي ريـال مدريد الإسباني خدمات لاعبه الكولومبي في ثلاث مباريات بالفترة المقبلة في ضوء ما أكدته شبكة جول كاراكول الكولومبية.

مشيرةً إلى أن خاميس رودريجيز سيغيب عن ريـال مدريد لمدة 15 يوماً بداعي الإصابة التي ستجبره على مغادرة معسكر منتخب بلاده الحالي.

مردفةً، بأن اللاعب خضع لفحوصات طبية في ميامي لمعرفة حجم الإصابة وتبين حاجته للابتعاد عن الملاعب لمدة 15 يوماً.

وكشف الفحص الطبي معاناة اللاعب من التواء في أربطة ركبته اليسرى وفقاً لما ذكرته الشبكة الكولومبية وفي ضوء ذلك سيغيب خاميس عن صفوف ريـال مدريد لثلاث مباريات.

ولن يكون بمقدور خاميس الظهور مع الملكي في مباراة ريال سوسيداد في الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري بالدوري الإسباني، وبعدها ستكون المواجهة مع باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، ثم لقاء ديبورتيفو ألافيس في الـ 30 من نوفمبر.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close