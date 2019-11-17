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** شاهد … طفل عراقي يترجم ما يحدث للمتظاهرين على لحن “نشيد موطني” **

١: نقول للمجرم الخرف خامنئي وكلبيه مسجدي وقاسم سليماني ، إن غَضَب العراقيين سيحرقكم ، ولعنة ألالهة ستطاردكم لقبوركم ، وهاقد وصلت إليكم ، فوالله نار ثوار العراق وثوار إيران لن تترككم بعد ألان إلا رماداً ؟

٢: ونقول لخونة العراق من كلاب الولي الفقيه وعملائه ، خسئتم بما فعلتموه بانفسكم ، فوالله لقد حفرتم قبوركم بأيديكم ولا عزاء للخونة والمجرمين ، فوالله نحن نشفق عليكم إذ نراكم بعد أيام قليلة جيفاً فوق العواميد والمزابل ، ومن سيبقى منكم حياً فوالله سيحتار ليس كيف ينام ولكن أين سينام ، لان النيران الثورة في إيران قَد إمتدت لعباءة سيدتكم ؟

٣: طوباكم يا شباب العراق ، فوألله لقد حيرتم المحتار والدنيا بصبركم وشجاعتكم وتحديكم حتى للرصاص الحي والعاهرين وانتم عزل وعراة ، وخسئ قاتليكم الذين أن ألأوان لِدُفهم الثمن ؟

٤: وأخيراً
نقول لشلة الغدر والخيانة في الجزيرة الحمراء (فهذا اسمها الجديد) إلى أين المفر بعد ألان ؟
فثوار العراق من ورائكم وثوار إيران من أمامكم مع وليكم ، فلقد طبع ثوار العراق وايران صوركم وحددو سعر صيدكم ، سلام؟

سرسبيندار السندي
عن الحراك الثوري العراقي

 

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