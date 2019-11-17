فصيل شيعي مسلح يصف احداث العراق بـ”الثورة” ويحدد موقفه منها

وصف نائب الامين العام لحركة الابدال كمال الحسناوي، اليوم السبت، ما يجري في العراق من تظاهرات واحتجاجات شعبية بـ”الثورة”.

وقال الحسناوي، ان “ما يجري في العراق ثورة وانتفاضة، وعلى كل عراقي شريف اعطى دماءه من أجل الوطن، يدعم العراقيين في ساحات الاحتجاج”.

واضاف “اننا كفصائل مقاومة في العراق همنا الوحيد انجاح الثورة واسنادها، وعلى كل عراقي دعم المتظاهرين في ساحات الاحتجاج والتظاهر”.

وتشهد العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات العراقية ذات الغالبية الشيعية تظاهرات منذ بداية شهر اكتوبر الماضي احتجاجا على تردي الواقع الخدمي والمعيشي، وتفشي البطالة داخل المجتمع واستشراء الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة ودوائرها.

وارتفع سقف المطالب لدى المتظاهرين الى اقالة الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة عادل عبد المهدي وابعاد الاحزاب السياسية التي ظهرت بعد عام 2003، والذهاب الى اجراء انتخابات مبكرة في العراق بأشراف اممي.

يشار الى ان أكثر من 300 محتج قتلوا، واصيب قرابة 15 الفا اخر بجروح خلال مواجهات مع القوات الامنية في مناطق متفرقة من البلاد.