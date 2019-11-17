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فيديو لوكيل السيستاني يتحدث فيه عن ’’قائمة انتخابية’

فيديو لوكيل السيستاني يتحدث فيه عن ’’قائمة انتخابية’’

 سياسة  2019/11/17 

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يعود لـعام 2005، ينفي خلاله أحمد الصافي، وكيل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، تبني المرجعية الدينية قائمة سياسية في الانتخابات التي جرت في ذلك العام.

وقال الصافي، كما يظهر في الفيديو، إن “وسائل الإعلام وبعض القنوات الفضائية (أفادت) أن المرجعية قد اعدت قائمة مستقلة للترشيح، وهذا ظهر واضحاً في هذه الفترة المنصرمة، من تصريحات بعضهم، وهذا الادعاء باطل وكاذب”.

وأكد وكيل المرجع السيستاني حينها “المرجعية لازالت تحافظ على أبوتها لجميع أبناء الشعب العراقي”.

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