لتتوقف الهجمة التحريضية على جماهيرنا ونوّاب المشتركة

كتب : شاكر فريد حسن

نشهد هذه الأيام هجمة تحريضية رعناء وهوجاء غير مسبوقة في حجمها ونوعيتها على جماهيرنا العربية ونوّاب القائمة المشتركة، ووصل الحد بنشطاء اليمين العنصري الفاشي نشر صور للنواب العرب وهم بالزي العسكري للجهاد الاسلامي..!

ويقف على رأس حملة التحريض ويقودها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك على أثر العدوان الغاشم على قطاع غزة، وموقف الجماهير العربية والنوّاب العرب الرافض للتصعيد العسكري الاحتلالي الأخير، والمطالب بوقفه ورفع الحصار عن غزة والجنوح نحو السلام العادل والشامل والثابت، وكذلك على ضوء فشل نتيناهو سياسيًا وخوفه من السقوط عن سدة الحكم والدخول للسجن.

إن موجة التحريض هذه هي تعبير وتجسيد حقيقي للفكر العنصري والعقلية الفاشية والشوفينية التي تنمو في مستنقع سياسة الاحتلال والاستيطان والعدوان التي تمارسها وتنتهجها حكومات اسرائيل المتعاقبة ضد شعبنا الفلسطيني بهدف سلب حقوقه الشرعية، ومنعه من تقرير مصيره واقامة دولته الوطنية فوق ترابه الوطني، ومصادرة حق العودة، ودفن عملية السلام، وتكريس الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

ومن هنا نرى أن المرحلة المقبلة حبلى بالمخاطر والتحديات التي فرضتها وتفرضها حكومات الكوارث، ما يحتم اليقظة الواعية وتوحيد الجهود ورص الصفوف استعدادًا للمعارك الكفاحية القادمة دفاعًا عن الوجود والبقاء والعيش بكرامة وسلام، حاضرًا ومستقبلًا، وليتوقف حالًا التحريض الارعن المعادي لنا كفلسطينيين بقينا وصمدنا في هذا الوطن، وطننا الذي لا وطن لنا سواه.