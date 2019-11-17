لجنة برلمانية تتحدث عن “تطور خطير” بملف التظاهرات وتحذر من “طرف ثالث”

عدت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم السبت، التفجير قرب ساحة التحرير “تطورا خطيرا” في تأمين سلامة المتظاهرين.

وقالت اللجنة في بيان لها ان “التفجيرات تثبت وجود الطرف الذي يسعى الى زعزعة الامن ونشر الفوضى، وهذا الامر يخالف القانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الانسان، والعهود الدولية لحقوق الانسان”.

وطالبت اللجنة من القوات الأمنية ومنسقي التظاهرات “التعاون في مداخل التفتيش الى الساحات خوفا من دخول ما يسمى الطرف الثالث”، داعية الاجهزة الأمنية “الكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الارهابي التي استهدف المتظاهرين السلميين”.