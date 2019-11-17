لجنة نيابية تنبه الحكومة لـ”أمر خطر”

حذرت لجنة حقوق الانسان النيابية، يوم السبت، الحكومة من خطورة امر اغتيال وخطف الناشطين.

وقالت لجنة حقوق الانسان النيابية في بيان انها “تكرر من مخاوفها بشأن خطف واغتيال الناشطين والمدونين والمنظمات المدنية”، داعية الاجهزة الامنية الى كشف ملابسات اغتيال الناشط عدنان رستم، وضرورة المحافظة على حياة المدنيين وفق القوانين الدولية.

وطالبت اللجنة “منسقي التظاهرات بالحفاظ على المحال التجارية وممتلكات المواطنين في ساحات التظاهر”.

وافاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بقيام مسلحين مجهولين باغتيال الناشط المدني عدنان رستم، في العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان مسلحين مجهولين امطروا الناشط المدني عدنان رستم بعدد من الاطلاقات في منطقة الحرية، غربي العاصمة بغداد.

واضاف المصدر ان ذوي رستم، تسلموا جثمانه من الطب العدلي في بغداد، صباح اليوم السبت.

يشار الى ان مسلحين مجهولين اغتالوا في تشرين الأول الماضي الناشط المدني حسين عادل وزوجته سارة، بعد ان اقتحموا شقتهما وسط مدينة البصرة.