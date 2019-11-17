محكمة الجنائية في لاهاي لمحاكمة نظام بغداد يوم ٢٢..

د. طئ البدري

بعد اكتمال الملف القانوني من قبل خبراء قانون عراقيين وبعد أخذ الموافقة الرسمية من المحكمة الجنائية في لاهاي سوف يتم تقديم دعوى قضائية ضد نظام بغداد بعد ورود ادلة واضحة ومسجلة بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية. وعليه وبكل وطنية وحب وانتماء للشباب الثائر في عراقنا الحبيب ومن اجل كشف وتعرية اجرام رموز النظام الارهابي بقيادة عادل عبد المهدي المدعوم بصفة مباشرة من قبل المرشد الاعلى الايراني، يتشرف مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان بدعوة كافة الوطنيين الاحرار من الجالية العراقية و باقي جاليات الوطن العربي المغتربين في اوربا والمنظمات الانسانية والحقوقية كل بمسماها وكيانها الخاص لحضور اول تظاهرة رسمية امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هولندا، دعما للثورة العراقية المستمرة وبيان حجم الانتهاكات والمجازر التي تصل الى مرحلة الابادة الجماعية والتي ترتقي الى جرائم الحرب.

وذلك يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019 من الساعة الثانية 14:00 الى الساعة الرابعة 16:00 عصرا

العنوان :

Oudewaalsdorperweg 10

2597 AK Den Haag