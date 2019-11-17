مسؤول في مكتب خامنئي: 70 مليون نسمة تعداد ذرية الرسول في العالم

قدّر مهدي مصطفوي نائب المدير العام لمديرية شؤون العلاقات الدولية في مكتب الزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي، تعداد ذرية الرسول محمد في انحاء العالم كافة بـ70 مليون نسمة.

وقال مصطفوي في كلمة له خلال اجتماع اتحاد الشرفاء في العالم انه ليست هناك احصائية دقيقة لذرية الرسول ولكن وفق التخمينات فانه يوجد حوالي 70 مليون نسمة من الشرفاء في العالم.

وانعقد اليوم السبت في فندق “آزادي” بالعاصمة الايرانية طهران اجتماع اتحاد الشرفاء في العالم.

والشريف مصطلح يُطلقه المسلمون على المنتسبين للعترة النبوية من ابناء فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد، و زوجة الامام علي بن ابي طالب.