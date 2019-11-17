Posted on by

مصرع شخص بانفجار بمنطقة في الاقليم والعثور على جثة طفل في كركوك

لقي شاب مصرعه يوم السبت بانفجار لغم بمنطقة “گـرمیان” التابعة لإقليم كوردستان.

وقالت المؤسسة العامة لشؤون الالغام في المنطقة في بيان انه صباح اليوم لقي مواطن يُدعى صفر يوسف محمد مواليد عام 1987 مصرعه بحادث انفجار لغم في منطقة مزروعة بالألغام في جبل “بمو”.

واوضح البيان ان ذلك الشاب من سكنة قرية “شاوزي” التابعة لنحية “ميدانه” وهو منتسب في الدفاع المدني.

الى ذلك عثرت القوات الامنية اليوم على جثة طفل يُدعى “أمين ارشد نزهان” من مواليد عام 2011 من سكنة حي “العمل الشعبي” في مدينة كركوك بعد 6 ايام على اختفائه.

وقال مصدر امني مسؤول ان جثة الطفل تم العثور عليها في مياه “باجوان”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close