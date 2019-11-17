مقتل واصابة اربعة اشخاص بنزاع مسلح شمال شرق مدينة بعقوبة

اعلنت مديرية شرطة كرميان في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين في خلاف بين اسرتين في ناحية سرقلا التابعة لقضاء كفري شمال شرق مدينة بعقوبة.

وقال مسؤول اعلام شرطة كرميان المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان انه تم ابلاغهم بوصول اربعة جرحى الى قسم طوارئ مستشفى الشهيد هژار في كلار كانوا مصابين باطلاقات نارية، مضيفا انه بعد الاسعاف الفوري للمصابين وبسبب شدة الاصابة لقي احد الجرحى حتفه، فيما تم نقل الباقين الى مستشفى السليمانية.

واشار الى ان المتوفى يدعى سامان محمد ابراهيم وهو من مواليد ١٩٨٠، فيما نوه الى ان جميع الضحايا هم من اهالي قرية اومر بل.

ولفت الى ان الجرحى اكدوا ان لديهم مشكلة اجتماعية وتعرضوا للاطلاقات النارية داخل ناحية سرقلا عندما كانوا داخل سيارة تابعة لهم من نوع نيسان.

واشار البيان الى ان الشرطة فتحت تحقيقا بالموضوع وجمعت العديد من الادلة من محل الحادث، لافتا الى صدور اوامر القاء قبض بحق عدد من المتهمين تبحث الشرطة عنهم للاشتباه بوجود علاقة لهم بالحادث.