منظمة تطالب مصر باقامة معسكرات لتدريب قوات سوريا الديمقراطية

منظمة مصرية تطالب الجيش المصرى بتدريب قوات سوريا الديمقراطية بمصر

بيان صحفى: القاهرة

دعت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى بيان صدر اليوم الاحد الجيش المصرى بتدريب قوات سوريا الديمقراطية واقامة معسكرات لتدريب قوات سوريا الديمقراطية بمصر تحت اشراف الجيش المصرى

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان للقنائى مصر بدعم قوات سوريا الديمقراطية بعد الغزو التركى لسوريا مما يهدد الامن القومى المصرى الذى يبدا من شمال سوريا

واكدت المنظمة ان امن مصر القومى يبدا بسوريا منذ عهد الفراعنة ففى عهد الملك رمسيس الثانى اندلعت معركه قادش بين رمسيس الثاني وملك خيتا تركيا حاليا وذلك بعد ان دعمت خيتا فصل سوريا عن مصر وتقسيمها الى اجزء

وقالت المنظمة ان الهدف من الاحتلال التركى لشمال سوريا هو ضم اجزاء من سوريا للامبراطورية العثمانية التى يحاول اردوغان اعدة احياءها مجددا

ورفضت المنظمة مزاعم تركيا بتصنيف قوات سوريا الديمقراطية منظمة ارهابية مؤكدة ان الاكراد يدافعون عن وجودهم التاريخى بتلك الاراضى