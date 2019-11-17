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ورشة عمل حول مستقبل العراق في ظل التحديات المحلية والدولية والاقليمية والدولية

Image previewشارك وفد من الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية ضم سكرتير الجمعية حميد مراد وعضو الجمعية جابر شلال الجبوري الى جانب نخبة من البرلمانيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والاكاديميين والمهتمين بالشأن العراقي في الورشة العلمية التي نظمتها جمعية حدياب للكفاءات بالتعاون مع الجامعة الكاثوليكية في قاعة الجامعة في مدينة اربيل وكانت تحت شعار:

” مستقبل العراق في ظل التحديات المحلية والدولية والاقليمية والدولية ”

وقف الحضور دقيقة صمت حدادا ً على ارواح شهداء العراق .. ثم القيت كلمات من قبل الدكتور صباح المالح رئيس الجامعة والدكتور حبيب حنا رئيس جمعية حدياب بعدها بدأت اعمال الورشة وكانت على محورين، الاول حاضر فيها كلا ً من :

– الدكتور عبد الحسين شعبان / الدور السياسي الاقليمي والدولي وانعكاساته على مستقبل العراق .. ومستقبل العراق بعد الحراك الشعبي.

– الدكتور كاوا محمود / الارتباك السياسي وتأثيره على واقع ومستقبل العراق الاقتصادي.

والمحور الثاني :

– جرى تقديم بحث للمطران بشار متي وردة من قبل القس دنخا عبد الاحد / دور الكنيسة ورسالتها في رسم مستقبل العراق.

– الدكتور عبد الحكيم خسرو / دور أقليم كوردستان في رسم صورة مستقبل العراق السياسي.

وجرت في نهاية المحورين مناقشات ومداخلات وطرح الافكار التي ساهمت في انجاحها للخروج بتوصيات لدعم مستقبل العراق.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

في الولايات المتحدة الامريكية

17/ تشرين الثاني/2019

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