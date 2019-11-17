وزير سوري: ما يجري في العراق والمنطقة تآمر لمحو قضية الاقصى

اكد وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار، ان ما يجري في العراق وسوريا واليمن “تآمر لمحو قضية المسجد الاقصى”.

وقال عبد الستار في كلمة القاها في مؤتمر الوحدة الاسلامية بطهران، إن “مؤتمر الوحدة الإسلامية يأتي في ظل ظروف التآمر الأميركي الصهيوني على خط المقاومة”.

وأضاف ان “ما يجري في العراق وسوريا واليمن وغيرها هو تآمر من أجل محو قضية المسجد الاقصى”.

وأوضح عبدالستار أن “ما جرى في سوريا حرب أميركية صهيوينة استخدمت أدوات عربية والهدف الأساسي القضية الفلسطينية”.

وأشار إلى أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر النفط فوق القيم والوجود الأميركي في سوريا هو لعرقلة الانتصار الكامل”.