57 عمل من 25 دولة يتنافسون في قسم المسابقة الدولية بمهرجان طهران للأفلام القصيرة

منصور جهانی ـ 57 عمل من 25 دولة يتنافسون في قسم المسابقة الدولية لمهرجان طهران الدولي السادس و الثلاثين للأفلام القصيرة، للفوز بجائزة المهرجان أو جائزة تبلغ قيمتها 3000 دولار.

طبقا لما أعلنه المكتب الاعلامي لمهرجان طهران السادس و الثلاثين الدولي للأفلام القصيرة، بأن أعضاء حكام قسم المسابقات هم: حسن دروازه، نيما عباس بور، آرمان فياض، عطا مجابي و طوفان نهان قدرتي، الذين سيقومون بانتخاب 57 فيلم قصير من أصل 4000 من 25 بلد، من أفلام قصصية ، وثائقية، رسوم متحركة و تجريبية.

قسم الأفلام القصصية:

«شجرة التين» The Fig Tree للمخرج «مایکل ماس بیلبائو» Mikel Mas Bilbao من اسبانيا، «نحات الأوجه» Portraitiste للمخرج «کیروش نشود» Cyrus Neshvad من لوكسمبورغ، «الصيف و أشياء أخرى» Two ends of a Bridge للمخرج «سِون بریزر» Sven Bresser من هولندا، «السيد هندرسون» Monsieur Henderson للمخرج «توماس سجوی» Thomas Scohy من فرنسا، «الممحاة» Sashleli للمخرج «دیوید پریستا لاوا» Davit Pirtskha Lavaمن جورجيا، «الحاقد»Fly Mateo للمخرج «والریا کوریگا» Valerie Quiroga من اسبانيا، «مصير الوشم» A Snake Marked للمخرج «جوان ریدنجر» Juan Riedinger من كندا، «الميزة المفقودة» The missing trait للمخرج «ریکاردو روان» Riccardo Roan من ايطاليا، «بداية و نهاية الجسر» من تركيا، «البسكويت الهش»Fish Cracker للمخرج «یجیت اوگر» Yigit Evgar من تركيا، «جوزيف، ماركوس، جوليان»Joseph Markus Julian للمخرج «اوزجور انیل» Ozgur Anil من النمسا، «سوف أعود بسرعة» للمخرج «» من ايطاليا، «الصيد» Prey للمخرج «اجیم واسیج» Acim Vasic من فرنسا، «الأم»The Mother للمخرج «جوین جین» Joe Chen من أمريكا، «الإنحدار» Eduardo للمخرج «دیکلیو بریتو» Declive Brito من البرتغال، «راعي البقر» Cowboy للمخرج «فریدریک زیمت» Frederic Zeimet من لوكسمبورغ، «الأخوَّه» Brotherhood للمخرج «مریم جوبور» Meryam joobeur من كندا، «نهاية الراحة»Super Comfort للمخرج «کیرسیکا ساری» Kirsikka Saari من فلندا، «الدرج» Torno Presto للمخرج «جیوانی بوفالینی» Giovanni Bufalini من اسبانيا، «اشمينيا» Berenson للمخرج «اشمینا دکل» Ashmina Dekel من نيبال، «الحدود»On the Border للمخرج «شوجون» Shujun من الصين، «فیتور» Vitor للمخرج «باول بترل» Paul Portelli من مالطا، «أركادي» Arkady للمخرج «اکاترینا ستشیو کایا» Ekaterina Stashevs Kaya من روسیا، «طر ياميتو» من اسبانيا، «الإعلان»Announcement للمخرج «لوکاس کاندلا» Lucas Candela من بلجيكا، «ياسمينا» Yasmina للمخرج «علی اسمیلی» و «کلیر جیهن» Ali Esmili & Claire Cahen من فرنسا، «الموت في سلام»Now We can die in peace للمخرج «آرنود جویز» Arnaud Guez من فرنسا، «دابُر» للمخرج «سعيد نجاتي» من ايران و «لا تلمس أي شيء» للمخرج «ارغوان حيدراسلام» من ايران.

قسم الأفلام الوئائقية:

«محطة تسونتن دورف النووية» من أمريكا، «حريق الجد» للمخرج «» من اسبانيا، «المقبرة» Camposanto للمخرج «بابلو ادیگو المادوار» Pablo Adiego Almudevar من اسبانيا، «البنية التحتية» Fundamenti للمخرج «بیتر کیروسک» Peter Cerovsek من سلوفينيا، «تاريخ الذئاب»Histories of Wolves للمخرج «اگنس منگ» Agnes Meng من البرتغال، «الحراس السابقين»The olden heralds للمخرج «لویس الکساندرو یرو» Luis Alejandro Yero من كوبا، «هايكو الشتاء»Winters Haikus للمخرج «موریال مونیای» Muriel Montini من فرنسا و «فوق من 592 متر»above 592 Metres للمخرج «مادی باربر» Maddi Barber من اسبانيا.

قسم أفلام الرسوم المتحركة:

«الجمال» للمخرج «» من فرنسا، «إيقاع الغابات» للمخرج «» من سنغافورة، «الهجرة» Untravel للمخرج «انا نیدللیکویج» Ana Nedelijkovic من صربيا، «التهليل المسلح»Armed Lullaby للمخرج «یانا اوجریخلیدز» Yana Ugrekhelidzeمن آلمانیا، «مليئة بالحب»Muedra cortometraje للمخرج «کاسر دیاز ملینذز» Cesar Diaz Melendez من اسبانيا، «القليبة» من اسبانيا، «نواة الموتى»Dies Irae للمخرج «جردن دامور» Jordan Damour من فرنسا، «بالقرب من السلم» Around the Stairway للمخرج «دی ویملج روبه» Die Wimmelg Ruppe من سويسرا، «غسيل السيد أوتمار على غير العادة» The Unusual Bath of Mister Otmar للمخرج «نیکو رادس» Niko Radas من كرواتيا، «أميريغو»Amerigo للمخرج «لورنت کروزیکس» Laurent Crouzeix و «لویس بریجینو» Luis Briceno من فرنسا، «الغداء في المرج» للمخرج «حميد رضا بيات» من ایران، «بعضها البعض» للمخرج «سارا طيب زاده» من ایران و «خصلة خيوط» للمخرج «مليحة غلام زاده» من ايران.

قسم الأفلام التجريبية:

«الشجاع» Places للمخرج «کلودیا بارل ماگز» Claudia Barral Magaz من اسبانيا، «شكل الليل» The Shape of Night للمخرج «مایل بارک» Michelle Park من ألمانيا، «صمت متعمد» Silence is not an oversight من بلجيكا، «الأماكن» للمخرج «» من اسبانيا، «التحكم» Controle للمخرج «جولی الین» Julie Allain من فرنسا، «الثلج الأبيض المتجول» للمخرج «محمد رضا وطن دوست» و «البطيء و الهادئ» للمخرج «دلاور روستاييان» من ايران.

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العلاقات العامة لمهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة.