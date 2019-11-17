8 برقيات عاجلة … من داخل العراق وايران **

🇮🇶 البرقية ألأولى

١: محكمة لاهاي تنزل العلم العراقي من أعلى بنايتها ، والبرلمان ألألماني والهولندي قررا بألاجماع مقاطعة الحكومة العراقية وسحب إعترافهم بها ؟

٢: إعتبار المسؤولين العراقيين مجرمي حرب يجب محاكمتهم وفق قوانين المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، جاء هذا القرار بعد دراسة الملفات المقدمة للمحكمة من قبل مواطنين عراقيين ،

والاقرار بصحة التهم المسندة وهى مدعومة بأدلة وبراهين قاطعة ، من فيديوهات وصور ووثائق ومستمسكات حصلت عليها المحكمة ؟

🇮🇶 البرقية الثانية

عن نائب مندس في البرلمان العراقي قال

بأن المسؤولين العراقيين وقادة الميليشيات العميلة اليوم في حيرة وقلق شديدين ، خاصة بعد إشتعال الأوضاع في إيران أيضاً ؟

حيث توعد المتظاهرون ألايرانيون المسؤولين العراقيين وقادة الميليشيات العميلة الملتجئين اليهم بإعدامهم كما المسوولين الايرانيين أو تسليمهم لمحكمة لاهاي الدولية اذا كانو مطلوبين لها

أو تسليمهم للحكومة العراقية المنتخبة الجديدةِ ؟

* تعليق

الى أين سيهرب هؤلاء الخونة والعملاء والانذال بعد الذي فعلوه بالعراق وشعبه ، فهل من مفر لهم في الدنيا أو في الآخرة ؟

ويقال أن إبليس وأخته “بسيكي” صارلهم سنين منتظرينهم على أحر من الجمر ، ويقال أن شقيقته “بسيكي” ولا علي كيماوي في بطشها وقسوتها وخاصة مع المسؤولين الكبار ؟

🇮🇶 البرقية الثالثة نسخة من توجيهات المجرم قاسم سليماني تم الحصول عليها من مصادرنا الوطنية المخلصة والشريفة ، موجهة للمجرم نوري المالكي وبمباركة المجرمين الملالي ؟

🇮🇶 البرقية الرابعة

فيديو من داخل ايران ، الشباب ألإيراني يتظاهر ويهتف بحياة شاه إيران الراحل ويطالبون إبنه “رضا بهلوي” بالعودة وانقاذ إيران ؟

https://m.facebook.com/ankinana/videos/10157027794109412/

🇮🇶 البرقية الخامسة

فيديو من دخل مدينة شهريار ، وفيه شباب المدينة المتظاهرين يحرقون نصب خميني بعد سكب النفط عليه ؟

https://m.facebook.com/IraqTv9/videos/1411847992272885/

🇮🇶 البرقية السادسة

فيديو – شباب احدى المدن الإيرانية يحرقون صورة المجرم خامنئي كما فعلو بصوره في العراق ؟

https://m.facebook.com/1651660183/posts/10212782718676759/?sfnsn=mo&d=n&vh=i

🇮🇶 البرقية السابعة

فيديو – المسؤولون في مدينة بهبهان ألايرانية يسرقون “البنك الوطني” قبل حرقه ، ويتهمون الثوار كعادتهم بحرقه كما يفعل كلابهم في العراق ؟

المؤسف أن الفيديو عطل عطل تفعيله

🇮🇶 البرقية الثامنة والاخيرة

وردنا الان ما يلي

قائد شرطة البصرة الفريق “رشيد فليح” يصدر أوامره لجميع منتسبيه بالتمرد وعدم الالتزام باي أمر يطلب التصدي للمتظاهرين من ألان ؟

* نقاط تحليلية في البيان

١: يقول مراقبون ومحللون أن هذا التوجيه هو بداية الانقلاب على السلطة الحالية ، والمتمثلة بحكومتها وأحزابها الخائنة وميليشياتها العميلة .

٢: يرى أخرون أنها بداية النهاية للزمرة الخائنة والعميلة في العراق ، وستكون “البصرة الفيحاء” أولى مدن العراق المحررة ، وستليها بالتتابع باقي مدن العراق الثائر ؟

خاصة وأن ملالي قم وطهران يعيشون أحلك ساعاتهم ، بعد امتداد إنتفاضات الشباب ل 45 محافظة ومدينة كالنار في الهشيم ، وخشيتهم من أن تتحول الى ثورة شٌعوب عارمة تقرب نهايتهم ؟

٣:يبدو أن الرجل “رشيد فليح” وهو صاحب خبرة طويلة وعميقة في العمل الامني والاستخباري قد قرأ المشهد جيداً ، وتاكد من أن النظام في بغداد أصبح بحكم المنتهي ، وماهي إلا أيام ويطلق العراقيون عليه اطلاقة الرحمة الاخيرة ويقبر إلى ألابد ؟

ولهذا بدل أن يغوص بدماء شباب العراق ويكون مصيره في النهاية الإعدام ، فانه تصرف بذكاء مجنباً نفسه المسائلة مستقبلاً عن الدماء التي سفكت ؟

* تعليق

هل سيلجأ غيره من القادة ألى مثل سلوكه ، ويعقبه في الخارج خاصة الدبلوماسيون الشرفاء قبل غرق سفية أهل المتعة والدعارة والمخدرات واللصوصية والرشوة وتجار المناصب ؟

وأخيراً

لا تحزنو أبداً على ظالم غدى أشد ظلماً من ظالميه ، سلام ؟

سرسبيندار السندي

عن الحراك الثوري العراقي