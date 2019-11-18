اختفاء مراسل صحفي في الديوانية بظروف غامضة

18/11/2019

اختفى المراسل الصحفي محمد الشمري في الديوانية بظروف غامضة.

وذكر ممثل جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان الشمري الذي يعمل مراسلا لوكالة بغداد اليوم الاخبارية، غادر منزله في الساعات الأولى من صباح الاحد واستقل سيارة اجرة، واغلق هاتفه.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تتمنى السلامة للزميل محمد الشمري، فانها تؤكد ان مساعي تكميم الافواه متواصلة، وليس هناك من اجراء يذكر لايقاف عملية الاعتداء على الصحفيين وتهديدهم وخطفهم.

وتطالب الجمعية بفتح تحقيق وكشف ملابسات اختفاء الشمري، وتحديد مكان تواجده، كما تحمل السلطات الأمنية في الديوانية مسؤولية سلامة الزميل، لا سيما وانه كان ابلغهم بتلقيه سلسلة تهديدات عبر هاتفه الشخصي.