استهداف صاروخي يطال شركة اعلامية تستضيف مكاتب فضائيات عربية واجنبية ببغداد

18/11/2019

تعرضت شركة اعلامية تستضيف مكاتب فضائيات عربية واجنبية بالكرادة وسط بغداد لاستهداف صاروخي مساء يوم امس الاحد.

مراسل التلفزيون العربي الزميل طارق ماهر ذكر في تصريح اطلعت عليه جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق “ان مكتب التلفزيون العربي تعرض مساء اليوم لهجوم صاروخي استهدف المبنى الذي يضم عدة مكاتب اعلامية ادى لإصابة مهندس بث بجروح عديدة، كما خلف اضرار مادية جسيمة، مضيفا “ان القوات الامنية ذكرت ان الصاروخ من نوع كاتيوشا واطلق من العاصمة بغداد وسيتم تحديد المنطقة التي اطلق منها بعد اكمال التحقيقات”.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تؤكد ان الاستهداف المتواصل لوسائل الاعلام يمثل احد اخطر الانتهاكات التي شهدها العراق منذ اندلاع الاحتجاجات في تشرين الاول، والتي تسعى الى تكميم الافواه واغلاق الفضاء بوجه وسائل الاعلام.

الجمعية اذ تتمنى السلامة لمهندس البث، فأنها تطالب الحكومة بالكشف عن الجهة التي استهدفت الشركة، وتعتبر عدم الكشف عن ذلك هو تواصل لتسويف التحقيقات والتستر على الجهات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الاعلام.