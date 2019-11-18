البرازيل تحرز لقب كأس العالم تحت 17 عاما

البرازيل تحرز كأس العالم تحت 17 عاما

أحرزت البرازيل، الاثنين، لقب بطولة كأس العالم تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك بعد الفوز على المكسيك في المباراة النهائية.

وتمكن منتخب البرازيل من هزيمة المكسيك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، 18 تشرين الثاني 2019، ليحرز لقب كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما للمرة الرابعة.

وبعد ثلاثة أيام من تعويض تأخرها 2-صفر لتهزم فرنسا 3-2 في الدور قبل النهائي، أحرزت البرازيل هدفين في الدقائق العشر الأخيرة لتتغلب على منافستها في أميركا اللاتينية، وبذلك تكون البرازيل قد ثأرت لخسارتها أمام المكسيك 3-صفر في نهائي كأس العالم تحت 17 عاما في العام 2005 بالإضافة لهزيمة فريقها تحت 23 عاما في نهائي أولمبياد 2012.

وفي مباراة المركزين الثالث والرابع، حققت فرنسا الفوز 3-1 على هولندا، وفاز الهولندي سونتي هانسن بالحذاء الذهبي لهداف البطولة بعدما سجل ستة أهداف.

وتأهل منتخب البرازيل للمباراة النهائية، بعد تخطيه نظيره الفرنسي في نصف النهائي بنتيجة 3-2، بينما تجاوز منتخب المكسيك نظيره منتخب هولندا في نصف النهائي، بركلات الترجيح بنتيجة 4–3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1–1.

يذكر أن منتخب نيجيريا هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس العالم تحت سن 17 عاما، برصيد 5 ألقاب كان آخرها عام 2015.