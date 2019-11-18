الديمقراطي الكوردستاني يحذر من شائعات “مسمومة” لزج اسم البيشمركة في احتجاجات العراق

حذّر اكبر الاحزاب الكوردستانية ، اليوم الاثنين ، من محاولة “نفر ضال” يروج شائعات “مسمومة” بهدف تهديد السلم الاجتماعي وسلامة الوطن ، عبر زج اسم البيشمركة في أحداث الاحتجاجات في العراق.

توضيح من المكت السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، قال ” يمارس قسم من ابناء الشعب العراقي حقا ضمنه الدستور بالتظاهر والمطالبة بحقوق ضمن هوية مواطنة ترتقي بالواقع العراقي نحو الافضل”.

مضيفاً ” اننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اذ نحيي كل الجهود الشعبية السلمية وبكافة القطاعات التي تجتمع في ساحات التظاهر، فأننا نود ان نلفت انتباه الاخوات والاخوة اصحاب هذا الحق الدستوري ، للحذر من النفر الضال المضل الذي يروم ترويج شائعات مسمومة بغية تهديد السلم الاجتماعي و سلامة الوطن ، بزج اسم اخوتكم من البيشمركة في المسؤولية عن الحوادث التي رافقت التظاهرات”.

موضحاً ، ان ” البيشمركة بتأريخها الوطني الطويل ، كانت درعا لكل العراقيين ، وحمتهم جميعا وقدمت الوفا من الشهداء الابرار ليبقى الشعب العراقي بكافة اطيافه في طليعة الشعوب الوثابة للحرية و التقدم “، مردفاً ” هم جزء من منظومة الدفاع واخوة لكم، وهي ابعد منالا من ان يتلطخ اسمها او تتلطخ مسيرتها بما لا يرضي الضمير و الوطن”.

وختم المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني توضيحه ، بالقول ” لذا فأن اعداء التلاحم الوطني يحاولون رمي الاتهامات كذبا و زورا، لحرف مسارات الاحداث بما يلبي مصالح مشبوهة ، ونعاهدكم ان شعبنا و قواه ستكون بالمرصاد لكل من يحاول العبث باللحمة الوطنية”.