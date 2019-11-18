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الشرطة الاتحادية تصدر بيانا بشأن اعتداء أحد ضباطها على طالبة ببغداد

أصدرت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الأحد، بيانا بشأن اعتداء أحد ضباطها على طالبة في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان اليوم، (17 تشرين الثاني 2019)، ان “قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، يأمر بفتح مجلس تحقيقي فوري حول القضية التي اثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الاعتداء من قبل ضابط في الشرطة الاتحادية على احدى الطالبات في منطقة زيونة – بغداد”.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت في وقت سابق من اليوم الأحد، تسجيلا مصورا قالت عنه ما نصه “ضابط في الشرطة الاتحادية يعتدي بالضرب والتهديد على طالبة في زيونة ببغداد”.

A.A

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