المالية الكوردستانية تحدد مصير رواتب ثلاثة اشهر لم تدفع للموظفين

بينما تشارف سنة 2019 على نهايتها، ماتزال حكومة اقليم كوردستان لم تدفع رواتب ثلاثة اشهر لموظفيها، فيما اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم انه اذا ارسلت بغداد سلفة خاصة فسيكون بالامكان دفع تلك الرواتب الثلاثة بدفعة واحدة.

وقال مصدر في المالية الكوردستانية انه بحلول شهر كانون الاول المقبل من هذا العالم ستبقى حكومة الاقليم مدينة للموظفين برواتب ثلاثة اشهر، مستدركا ان الرواتب لن يتم ادخارها اجباريا.

واضاف ان هناك مقترحا بطلب سلفة خاصة من المال من الحكومة الاتحادية في بغدادى لكي تتمكن من حل مشكل تأخر تسليم الرواتب للموظفين، مستدركا ان هذا الامر لم يدخل حيز التنفيذ لحد الان.

من جهته قال مقرر اللجنة المالية في برلمان كوردستان محمد ايلخاني في تصريح صحفي انه متى ما قامت بغداد بارسال حصة الاقليم من الاموال كاملة فان بامكان حكومة اقليم كوردستان معالجة مسألة تأخر تلك الرواتب.

واوضح ايلخاني ان توزيع الرواتب بشكل منتظم شهريا سيستمر ولن يكون هناك اي تأخر في توزيعها على موظفي الاقليم.

ويأتي هذا في وقت تقوم فيه حكومة بغداد حاليا بارسال مبلغ محدد من المال لرواتب موظفي الاقليم يتم توزيعها مع الايرادات الداخلية بشكل كامل، مستدركا ان مشكلة تأخر الرواتب لم تعالج لحد الان.